Este es el nuevo fraude que atemoriza a los clientes de BBVA y Banamex en junio

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha emitido un importante aviso a los clientes de algunos de los principales bancos en México, como BBVA y Banamex. Pueden ser víctimas de estafas ya que les ofrecen una herramienta para cancelar cargos no reconocidos. De ese modo, pretenden ingresar a las cuentas de los clientes de esas entidades bancarias.

Se ha detectado un aumento de estafas a los clientes de los bancos BBVA y Banamex y es por ese motivo que las autoridades emitieron un alerta para evitar caer en la trampa de los estafadores. Este nuevo fraude para cancelar cargos no reconocidos que ha ido en aumento durante junio. De ese modo, sustraen los recursos de tu cuenta mediante la herramienta de pago de retiro sin tarjeta.

Evita caer en la trampa de los ciberdelincuentes. Fuente: Pinterest

¿Cómo evitar caer en la trampa de los estafadores?

Si eres cliente de BBVA y Banamex evita caer en la estafa que te revelamos a continuación. Recibes una llamada telefónica en la que grabación te alerta sobre serie de cargos realizados con su tarjeta que podría llegarte en el mes de junio. La operadora le pide al titular que confirme estos cargos o, de lo contrario, iniciar un proceso para cancelar los cargos no reconocidos desactivando sus tarjetas bancarias.

Evita proporcionarles los saldos de su tarjeta de crédito y de nómina si recibes ese llamado. Vale resaltar que aunque el cliente no haya recibido ninguna notificación sobre los supuestos cargos no reconocidos a cancelar, la operadora lo engaña asegurándole que en el sistema de BBVA y Banamex, hay registros recientes de movimientos. Le ofrece una solución que no es tal, y le pide desactivar las cuentas y luego hacer un retiro en cajero, el cual, debido a la supuesta desactivación de las tarjetas, no tendría validez.

Nunca compartas información confidencial de los productos de tu banco. Fuente: Pinterest

Sin embargo, todo esto forma parte de un plan bien elaborado por los ciberdelincuentes para efectuar el nuevo fraude a los clientes de BBVA y Banamex. Los engañan y le solicitan que complete la operación de “Retiro sin tarjeta”. Una vez que obtienen los 16 dígitos proporcionados por la aplicación, la operadora sigue engañando al cliente mientras otro miembro de la banda acude a la sucursal para retirar el dinero en efectivo. Es fundamental no compartir información confidencial, como el número de tarjeta, PIN o datos de acceso a la banca en línea, con nadie. Los bancos nunca solicitarán esta información por correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto, por lo que es importante mantener la confidencialidad y no caer en posibles estafas.