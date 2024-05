RuAbogado: qué pasó con Rubén Arenzana, el tiktoker que denuncia "mordidas"

Conocido en la red social TikTok como RuAbogado, Rubén Arenzana se convirtió el tendencia luego de que fue detenido y liberado por la Guardia Nacional hace apenas unas horas en la carretera México-Cuernavaca. Pero, ¿qué le pasó a este popular tiktoker y cómo fue que lo detuvieron y soltaron?

La incertidumbre sobre RuAbogado comenzó cuando su novia, Diana Zambrano, denunció que no tenía noticias de él y que la Fiscalía de Morelos no le permitía verlo, pero sin explicar lo que estaba pasando con el tiktoker de situaciones jurídicas. "Esta foto es del último momento que vi a Rubén, no tengo noticias de él, la Fiscalía General de Morelos no me deja verlo, no me dan información de su situación, ni siquiera me dejan mandarle comida", dijo ella.

Pero fue el senador de Morena, Ricardo Monreal, quien pidió al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que intercediera por RuAbogado. "Hace un rato me enteré de la privación de la libertad de Rubén Arenzana (@RuABOGADO_), quien me consta que es un joven inquieto, defensor de causas justas. Solicito del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, que se determine su responsabilidad y su liberación".

¿Quién es RuAabogado?

Rubén Arenzana es abogado de profesión y se volvió viral en redes sociales, luego de que intercedía por automovilistas detenidos cuando cometían alguna falta vial y algún policía intentaba cobrarle "mordida", lo cual grababa y subía a su canal de TikTok. Antes de ser detenido, RuAbogado compartió el caso de Erika, por quien exigía justicia; "nada nos va a frenar", aseguraba.

De acuerdo con Diana Zambrano, pareja de Rubén, él ya fue liberado pero hasta el momento se desconocen las razones por las que fue detenido.