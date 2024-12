¿Quieres tener tu propia casa prefabricada hecha en México? Hay modelos desde 350 mil pesos

Adquirir una casa propia en México, en especial en las principales ciudades, puede verse para muchos jóvenes como un sueño imposible, por lo que muchos se ven obligados a rentar; sin embargo, no pierden la esperanza de poder comprar un inmueble digno para vivir.

El no poder hacerse de una propiedad no sólo tiene que ver con los altos costos del mercado inmobiliario, sino también en que no hay una cultura del ahorro, que los sueldos de muchos jóvenes es insuficiente para poder solicitar un crédito o no se cumplen con las semanas cotizadas que solicitan instancias como Infonavit o Fovissste.

Por ello se han lanzado a la venta casas prefabricadas. En su momento lo hizo Walmart en Estados Unidos. Estas casas tenían un costo accesible, pero ahora se encuentran agotadas. Tenían una medida de alrededor de 35 metros cuadrados e incluían sala, comedor, cocina, baño y una habitación, con una estructura de acero que las hacía resistentes al sol y al agua; su costo era de $15, 900 dólares ($320,553 mx).

Sin embargo, no son las únicas casas de este tipo que se pueden encontrar en el mercado, a finales de este 2024 se indicó que llegarían a México las casas modulares de la empresa china Vessel, las cuales son amigables con el ambiente e inteligentes, luego de que se decidiera instalar la primera planta de esa marca en el estado de Nuevo León.

¿Cómo son las casas prefabricadas de Vessel?

Lo primero que debes saber es que tienen un valor de entre $350 mil y un millón de pesos mexicanos, todo dependerá de aquellos detalles que tú desees sumar a tu hogar. Están hechas de acero galvanizado y vidrio templado, y pueden tolerar climas extremos, por ejemplo nevadas, altas temperaturas y hasta huracanes categoría 5.

Cuentan con una garantía de fabricación de un año, su sistema de calefacción es por el suelo. También tienen alacena, fregadero, armario, una barra de bar. Su instalación puede tomar tan sólo dos horas, mientras que su construcción requiere de dos meses.

Hay varios modelos.

Foto: Fb/Simón Levy

Cabe destacar pasado 5 de diciembre, el empresario Simón Levy también anunció en su cuenta de X, antes Twitter, la venta de una casa modular, automatizada con un terreno de 100 metros cuadrados en un valor de 499 mil pesos mexicanos que se venderán en Nuevo León. Cuenta con dos recámaras, sala, cocina, dos baños, e incluso un patio para siembra. Su preventa iniciará el próximo 15 de diciembre.

