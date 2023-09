Mes del Testamento 2023: ¿de cuánto será el descuento durante septiembre en la CDMX?

Además de ser el Mes Patrio, septiembre es el Mes del Testamento, un trámite que si bien no es algo en lo que la mayoría de las personas piensa, es más importante de lo que se cree pues tenerlo puede evitar problemas y hasta rupturas familiares. Si aún no lo has hecho este es un buen momento para hacerlo, pues las diferentes entidades federativas ofrecen descuentos, es importante recordar que dejar todo al último no es la mejor de las ideas, también aclarar que designar los bienes no es impedimento para disponer de ellos cuando se requiera.

Primero hay que tener claro qué es un testamento, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es un documento legal mediante el cual una persona, el testador, expresa sus deseos en cuanto a la distribución de sus bienes y derechos después de su muerte y designa a una persona, el albacea, para que se encargue del manejo de los bienes hasta su distribución final. Puede nombrarse a varias personas para que actúen conjuntamente como albacea o a solo una; uno de los herederos también puede ser albacea.

Dejar un testamento ahorra problemas. Foto: Unsplash.

¿Qué ocurre si no se deja testamento?

El Gobierno de México indica que en caso de que una persona muera intestada, la ley designará a los herederos y la proporción de la herencia que recibirán, basándose en el parentesco de los familiares. El orden de prelación para heredar es:

Descendientes. Cónyuge, concubina o concubinario. Ascendientes. Parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Cabe aclarar que esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, así como conflictos familiares, además tendría que tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado de lo familiar para determinar el reconocimiento de herederos que podría no corresponder a los deseos de la persona que falleció.

Testamento: herencia y legado

Hay algunos términos con los que las personas no están familiarizadas, es importante saberlos para poder hacer el testamento y saber los costos que tendrán durante este mes. Primero, la persona que realiza esta acción es identificada legalmente como testador.

La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reparten entre los herederos; mientras que el legado es una parte de los bienes o un bien individual que se hereda a alguien en específico, quienes lo reciben se conocen como legatarios. Si deja todos los bienes a una sola persona, se trata de un heredero universal.

Foto: Gobierno de México.

Costos del testamento en CDMX

Para este 2023 la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer los costos de los testamentos, según las necesidad del testador. Además hay Testamento Universal, que pueden hacer las personas de los 16 a 64 años y el trámite para adultos mayores. Estos son los precios:

Testamento Universal

Básico con un legado: $1,945.13

Con dos o más legados: : $2,818.62

Testamento de adultos mayores

Básico con un legado: $648.38

Dos o más legados: $1,945.13

Foto: DGTR.

