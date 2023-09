Talina Fernández: así se repartirá la lujosa herencia de "La dama del buen decir"

Por fin se dio a conocer cómo se repartirá la herencia de Talina Fernández, quien falleció el pasado 28 de junio de 2023. Fue su nieto, José Emilio Fernández Levy, quien reveló qué es lo que pasará con los lujosos bienes de "La Dama del Buen Decir", la cual no sólo le sucedió sus propiedades a sus hijos, sino también a sus nietos, a los que cuido desde que eran unos niños debido a que Mariana Levy perdió la vida trágicamente.

Después de que se diera a conocer que tras tres meses de la muerte de la conductora de televisión, se leyó el testamento ante un notario público; el hijo menor de Mariana Levy concedió una entrevista al programa de espectáculos en el que reveló algunos detalles sobre el destino que tendrán las propiedades de su abuela, y explicó que algunas de sus residencias se venderán debido a que así lo acordaron todos los familiares.

José Emilio reveló que él y sus hermanas fueron incluidos en el testamento IG @emiliolevyy

¿Cómo se repartirá la herencia de Talina Fernández?

De acuerdo a una entrevista que dio José Emilio a "La Mesa Caliente", de la cadena Telemundo, tanto él como sus hermanas, María y Paula, fueron incluidos en el testamento con una lujosa propiedad, mientras que sus tíos, Patricio y Coco Levy, se quedarán con todo lo demás. “A mí y a mis hermanas estamos incluidos en un terreno que ella tenía en San Miguel de Allende, bastante grande, es lo único en lo que nos incluyó (...). Las casas y lo demás se los dejó a mis tíos", destacó el joven de 19 años.

Al preguntarle si ya se coordinó con sus hermanas para recibir la herencia que les dejó su abuela, José Emilio apuntó que actualmente no habrá problema, pues hay que recordar que aún no reciben los bienes que les dejó su mamá Mariana Levy. “Ahorita no va a haber broncas con nadie, con ninguno de mis tíos, ni con mis hermanas. Ya todos tenemos 18 años, ya todos somos mayores de edad, ya todo va a ser mucho más sencillo, y pues no hay nada que hablar, no hay nada en qué ponernos de acuerdo".

Finalmente, el nieto de "La Dama del Buen Decir" señaló que venderán el terreno, al igual que otros inmuebles que eran propiedad de la conductora y actriz, esto para repartirse las ganancias. “La decisión se tomó desde el día uno, que va a ser vender el terreno porque con ese dinero vamos a poder subsistir todos, mis tíos, mis hermanas y todos estamos bastante conformes con lo que nos dejó a cada quien", destacó el joven, que también es un hijo para Ana Bárbara.

Las casas de Talina Fernández se venderán IG @talinafernandezoficial

En tanto, hace algunas semanas Coco y "Pato" Levy habían adelantado que algunas propiedades se venderían, primero la de San Miguel de Allende, la cual es más difícil de ofertar, y por otro lado, en donde vivió Talina Fernández, ya que es muy costosa de mantener. “La estamos poniendo en venta. Mi mami tenía otra casa, la cual vendió para poder comprar este terreno y con la chamba poquito a poquito fue construyendo, y ella solita construyó la casa. Ninguno de sus tres maridos nunca le dijo: ‘Talina te voy a comprar tu casa. (...) La luz, el agua, el predio, de verdad es carísimo, es irreal”.