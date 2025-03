Mario Bezares discute en vivo con 'El Burro' Van Rankin por chistes de mal gusto en "HOY"

Mario Bezares tuvo una reciente reunión con Jorge Van Rankin, mejor conocido en el mundo del espectáculo en México como "El Burro", pero tuvieron momentos de tensión cuando se recordaron viejos momentos donde hubo crítica, golpeteo y fuertes declaraciones en contra del ganador de "La Casa de los Famosos México 2024".

Todo parte desde las numerosas burlas que hubo por parte de "El Burro" en contra de Mario Bezares con el objetivo de defender a su amigo de programa, Paul Stanley ante los numerosos ataques de la prensa por su situación con el que fuera mejor amigo de su padre durante sus épocas de fama en México.

"Hay personas que compran pleitos por defender a un amigo y se mete en otros menesteres. Cuando teníamos diferencias Paul Stanley, estaba sentido conmigo por las cuestiones que hicieron los reporteros, le calentaban la cabeza, tenía que defenderse, lo entiendo. Tú por qué tienes que comprar un pleito que no te incumbe", fue el reclamo de Mario. Noticias Relacionadas Este es el EXORBITANTE precio de los boletos para la pelea entre Alana Flores vs Gala Montes en el Palacio de los Deportes

La maldición del encendedor blanco y su ATERRADORA relación con la muerte de Kurt Cobain y otras leyendas del rock

El Burro Van Rankin le pide perdón a Mario Bezares

Por su parte, El Burro decidió no ponerse en una situación defensiva y aceptó sus errores, asegurando que no tenía nada que hacer en el pleito y entonces le pidió una sincera disculpa pública que fue aceptada. Van Rankin aceptó que sus palabras y chistes no fueron correctos en el contexto mencionado.

"Públicamente te ofrezco una disculpa. En el programa HOY te tiré a matar. Por pendejo yo. Lo reconozco y te ofrezco una disculpa porque sí varias veces sí me pasé de lanza. Te lo dijo de corazón. Sí lo reventé. Hacía el baile, que se me caían la bolsita. Esas pendejadas de 12 años. Ni me lo recuerdes, sí lo hice, te ofrezco una disculpa en tu cara y viéndote a los ojos", dijo El Burro.

Ahora el problema ha terminado entre Mario Bezares y Paul Stanley. Fue gracias al Reality Show de La Casa de los Famosos donde se dio un primer acercamiento, aunque no hubo posibilidad de cruzar palabra alguna, fue hasta que ganó el legendario conductor que se reencontraron en el programa HOY.

Desde entonces, no ha vuelto a la televisión la polémica entre los dos, mucho menos porque se trató de un caso de asesinato tan público como el de Paco Stanley, quien fue tiroteado afuera de un restaurante en la Ciudad de México el 7 de junio del año 1999. Entonces era uno de los más populares conductores del país y estaba en uno de los puntos más altos de su fama.