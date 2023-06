¿De qué murió Talina Fernández? La periodista de 78 años padecía una grave enfermedad

La periodista Talina Fernández murió este miércoles 28 de junio a los 78 años de edad, luego de ser hospitalizada tras presentar complicaciones de salud. La conductora, mamá de Coco y Mariana Levy, murió a causa de una leucemia y padecía síndrome mielodisplásico.

Su hijo Coco informó este día que la salud de la presentadora de televisión se complicó tras ser diagnosticada con leucemia pues "su sangre ya no servía". Destacó que su madre no sabía que estaba enferma, pero presentó dolores y luego de varios estudios descartaron enfermedades hasta que analizaron su sangre, fue entonces que por el dolor la hospitalizaron desde hace cinco días.

Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no sabemos cómo degeneró tanto. Empezó como una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una cosa que se llama creo que mielodisplásica que terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara, entonces empezó a tener unos dolores muy terribles por lo que terminamos aquí en el hospital. Aunque se controlaba el dolor y la intención era controlar esto, ya no se pudo...