Laura Zapata defiende sus arreglos estéticos y llama "muertos de hambre" a los haters

A lo largo de los últimos años, los procedimientos estéticos han evolucionado tanto que ahora es posible realizarlos de manera ambulatoria y tener resultados casi de forma inmediata; por ello, no es raro que cada vez más personas decidan aprovechar los avances para retocar algunas áreas del rostro y aunque es un tema controvertido, son muchas las figuras públicas que cada vez hablan más abiertamente de ello.

Una de las opiniones más controvertidas fue la dicja por Laura Zapata, quien se convirtió en una de las figuras más conocidas de la televisión mexicana, ganándose la fama internacional debido a su participación en múltiples telenovelas, especialmente interpretando a villanas. Pero en esta ocasión, no fueron sus actuaciones las que causaron furor en redes sociales, sino una fotografía en donde la actriz compartió los resultados de un tratamiento estético al que se sometió.

Es así como la protagonista de grandes éxitos como "La Usurpadora" compartió en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) una imagen donde aparece con el rostro visiblemente retocado y maquillado, lo que provocó una ola de comentarios divididos entre los usuarios de redes sociales.

Laura Zapata se defiende de las críticas por someterse a tratamiento estético

Si bien, muchas personas aplaudieron su valentía y el hecho de compartir sus procedimientos de belleza, muchos otros usuarios la criticaron, argumentando que no se veían cambios reales más allá del maquillaje. Fiel a su estilo irreverente, la actriz no se quedó callada ante las críticas y en un mensaje directo respondió a quienes la atacaron, defendiendo su derecho a someterse a tratamientos estéticos sin que eso afectara su autoestima o su carrera, dejando claro que no tiene miedo de envejecer ni de los comentarios ajenos sobre su apariencia.

La actriz, famosa por su carácter fuerte y sin pelos en la lengua, no tardó en responder con la misma intensidad que la ha caracterizado durante años, dejando claro que las críticas no le afectan.

Fotografía: X/@LAURAZAPATAM

Además, Zapata subrayó que su decisión de someterse a un tratamiento estético no estaba relacionada con inseguridades, sino con su derecho de cuidar su cuerpo como mejor le pareciera. Con estas palabras, Zapata no solo defendió su derecho a someterse a procedimientos estéticos, sino que también aprovechó para enviar un mensaje contundente a sus detractores, llamándolos "muertos de hambre" y haciendo énfasis en la "pobreza mental" de aquellos que esparcen odio a través de redes sociales.

El caso de Laura Zapata refleja una realidad que afecta a muchas celebridades y figuras públicas: la constante presión por cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. En un mundo donde las redes sociales juegan un papel crucial en la construcción de la imagen pública, los procedimientos estéticos se han convertido en un tema recurrente, especialmente entre las famosas. Sin embargo, el juicio de la audiencia y los comentarios negativos sobre la apariencia de las celebridades también están en aumento.

¿Qué procedimientos estéticos se realizó Laura Zapata?

El tratamiento estético que Laura Zapata se realizó es conocido por ser un conjunto de intervenciones mínimamente invasivas que buscan mejorar la apariencia facial sin recurrir a cirugías complejas. En una publicación posterior, la actriz explicó detalladamente los procedimientos a los que se sometió:

La publicación de la imagen de Laura Zapata fue recibida de manera dividida.

Fotografía: X/@LAURAZAPATAM