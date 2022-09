Afore: 5 razones por las que debes empezar a ahorrar hoy si quieres un retiro digno

Al ser jóvenes vemos muy lejano el tema de la jubilación y el retiro, llegamos a pensar que no es necesario ahorrar porque falta mucho para eso, por lo que no destinamos un porcentaje de nuestros ingresos al Afore, sin embargo expertos en materia económica advierten que la edad ideal para empezar a planear y ahorrar para el futuro es a los 20 años. Si no lo has hecho puedes leer cómo jubilarte a los 60 años si ya estás en tus 30 y no tienes un fondo para tu retiro.

¿Por qué esta edad? Pues porque la mayoría de los mexicanos inicia su vida laboral en sus veintes y es el momento perfecto para iniciar con el ahorro, pues conforme pasan los años y mejoran las ofertas laborales se puede ir incrementando la cantidad destinada al retiro; al respecto expertos en Afores han aclarado que muchos trabajadores no saben exactamente qué es esa herramienta, cómo funciona y mucho menos por qué es importante para ellos.

Tal vez no has pensado en jubilarte pero es tiempo de empezar a preocuparte por ahorrar. Foto: Pixabay

Algo que debes tomar en cuenta es que el dinero para el retiro que está en tu Afore es tuyo, y aunque esté planeado para ese fin puede hacer uso de él cuando lo necesites, sobre todo en caso de desempleo, además lo puedes heredar a tus familiares en caso de fallecimiento, pero lo que más te conviene es invertirlo con todo y rendimientos.

Alfonso Aguirre, autor del libro "Tengo algo que contarte" compartió su método para poder ahorrar para su vejez, él aún no está en sus treintas pero ya tiene un plan de cómo conseguirlo y el secreto es organizar sus ingresos de manera que pueda destinar dinero y aportarlo de manera voluntaria al Afore. El tiktoker confesó que estaba preocupado porque no estaba ahorrando para su futuro, por lo que abrió tres cuentas de las que no podrá hacer retiros hasta alcanzar cierta edad.

Escucha el podcast Dinero y Finanzas Personales con los consejos del Alfonso Aguirre

5 razones por las que debes empezar a ahorrar hoy si eres millennial

Para evitarte el duro panorama de ahorrar para el retiro a te explicamos las 5 razones por las que deberías empezar desde ahora:

1. El dinero que se encuentra en tu ahorro es tuyo, por lo que debes considerar que aunque no esté previsto para utilizarse ahora en el futuro te será de mucha ayuda, además la Afore forma de tu patrimonio es tan valiosa como tener una casa o un auto.

por lo que debes considerar que aunque no esté previsto para utilizarse ahora en el futuro te será de mucha ayuda, además la Afore forma de tu patrimonio es tan valiosa como tener una casa o un auto. 2 . Reinvirte los intereses generados , aunque suena tentador sacar los rendimientos que mensualmente genera una inversión lo recomendable es dejarlos ahí y que se reinviertan, pues a eso se le llama interés compuesto e implica que tus ganancias se van multiplicando con el paso de los años y serán mayores entre más años pases ahorrando.

, aunque suena tentador sacar los rendimientos que mensualmente genera una inversión lo recomendable es dejarlos ahí y que se reinviertan, pues a eso se le llama interés compuesto e implica que tus ganancias se van multiplicando con el paso de los años y serán mayores entre más años pases ahorrando. 3. El dinero que ahorras de manera voluntaria es deducible de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por lo que al momento de presentar tu Declaración Anual en abril de cada año, el SAT podría regresarte algo de lo que destinaste a ese ahorro para el futuro.

ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por lo que al momento de presentar tu Declaración Anual en abril de cada año, el SAT podría regresarte algo de lo que destinaste a ese ahorro para el futuro. 4. Puedes hacer retiros parciales del monto que has ahorrado , esto se recomienda solo en caso de una emergencia real, como quedarte desempleado durante más de tres meses. Sacar dinero de tu Afore no sólo te resta del saldo ahorrado, también semanas cotizadas por lo que se recomienda pensar bien si es necesario hacer uso de esos recursos.

, esto se recomienda solo en caso de una emergencia real, como quedarte desempleado durante más de tres meses. Sacar dinero de tu Afore no sólo te resta del saldo ahorrado, también semanas cotizadas por lo que se recomienda pensar bien si es necesario hacer uso de esos recursos. 5. Tu Afore te permite ahorrar a corto plazo, sí esta es una de las ventajas, pues además te ofrece los mejores rendimientos, puedes usar esta herramienta para planes específicos como un viaje, comprara una casa o lo que desees. Además puedes hacerlo con un monto desde 100 pesos.

El economista e influencer César Vargas comparte en su cuenta de Instagram consejos de inversión y publicó recientemente una tabla que se hizo viral pues dio a conocer un esquema sobre las cantidades que deberías aportar a tu afore para el futuro y así poder jubilarte a los 65 años con una cuenta bancaria que te respalde.

SIGUE LEYENDO:

Afore: ¿Cómo saber en cuál estoy y mi estado de cuenta para hacer un retiro?

Afore: cómo saber quién administra mis ahorros para el retiro Paso a Paso

Estas son las mejores Afores, según la última evaluación de Condusef

Afore: Estas son las condiciones para que retires dinero de tu cuenta de ahorro

AFORE: ¿Cómo retirar dinero PASO a PASO? | Finanzas Personales