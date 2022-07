Afore: cómo saber quién administra mis ahorros para el retiro Paso a Paso

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) desde el 1 de julio de 1997 son las que se encargan de administrar el ahorro de los trabajadores mexicanos. Esta herramiento busca de que al final de su vida laboral, puedan recibir una pensión mensual para su retiro.

Pese a la importancia de este producto financiero, muchas personas no saben qué Afore está administrando sus ahorros, por lo que a continuación te indicamos cómo puedes hacerlo.

El ahorro para el retiro en uno de los asuntos más importantes durante la vida laboral. Foto: Especial.

¿Cómo saber en qué Afore están mis ahorros?

Si hasta el momento nunca has elegido Afore, debes saber que muy probablemente el gobierno ya lo hizo por ti, lo cual no debe ser algo que te preocupes, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), asegura que todas las cuentas de ahorro que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no son llevadas por el propio trabajador a una entidad financiera para su administración, son asignadas a la Afore con los mejores rendimientos.

Saber en qué Afore se encuentran tus ahorros, es algo sumamente sencillo, pues simplemente debes llamar sin costo al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) al número 55-1328-5000.

En el SAR te preguntarán datos como CURP, RFC y Número de Seguridad Social (NSS), por lo que será importante tenerlos a la mano, pues sin ellos el proceso de búsqueda será imposible.

Otro método para localizar qué Afore está administrando tus ahorros, es visitar el portal de e-SAR, en el cual deberás elegir el menú principal opción Localiza tu Afore.

También será indispensable tener tu NSS y CURP, además de una cuenta de correo electrónico para el envío de la información requerida.

La tercera y última forma de localizar tu Afore, es por medio de la aplicación Afore Móvil en tu teléfono celular. Esta app no solamente sirve para checar qué institución gestiona tus ahorros, sino que también podrás mirar tus datos y realizar aportaciones voluntarias.

