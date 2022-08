Pensiones: el duro panorama de jubilación para los millennial... si no ahorraron desde sus 20

¿Has pensado qué pasará cuando llegues a los 65 años? Seguramente no, pues siendo joven pocas veces se toma conciencia de la importancia que tiene el ahorro para el retiro, ya que a los centennial y milennial no les tocará un esquema de pensión como el que reciben sus padres, así que es tiempo de ahorrar.

Expertos en materia económica advierten que la edad ideal para empezar a planear y ahorrar para el futuro son los 20 años, en esa década puedes iniciar con una aportación voluntaria de mil pesos, esa cantidad debe ir subiendo conforme pasan los años de modo que cuando te toque jubilarte tendrás un buen colchón en tu Afore para enfrentar el resto de años que te queden de vida.

¿Suena complejo, verdad? Sobre todo cuando pensamos que vivimos la peor inflación en México y claro que le pega a tu Afore, sin embargo es muy importante destinar una cantidad de los ingresos al ahorro para el retiro. El influencer y emprendedor Alfonso Aguirre, autor del libro "Tengo algo que contarte" compartió su método para poder ahorrar para su vejez.

"Tuve que sentarme a organizar mis finanzas porque me preocupaba mucho que no estaba ahorrando y a los veintes es cuando debemos empezar a hacerlo. Abrí tres cuentas de los que no puedo retirar destinadas a ahorrar para mi futuro".