Pensión Bienestar: ¿Cuánto dinero tienen que COBRAR los adultos mayores en el cuarto bimestre de 2022?

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y todavía no has acudido a realizar el cobro del pago correspondiente al bimestre de julio-agosto en esta nota te diremos cuál es el monto que tienes que recibir en dicho periodo, además si todavía no estás afiliado a este programa social te explicamos todo lo que necesitas saber para que puedas registrarte en el próximo ciclo de incorporaciones.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría del Bienestar, los beneficiarios de la Pensión bienestar para Adultos Mayores estarán recibiendo un total de 3 mil 850 pesos en periodo correspondiente al bimestre julio-agosto, por lo que en caso de recibir una cantidad menor a este monto lo primero que debes hacer es reportar esta situación a través de la Línea del Bienestar (800 639 42 64). Se recuerda a los beneficiarios que la fecha límite para poder cobrar este apoyo económico es el domingo 31 de julio.

En este periodo algunas personas podrán cobrar un total de 11 mil 850 pesos, sin embargo, este pago solo está dirigido para todas aquellos beneficiarios que no pudieron cobrar el pago doble que se entregó durante el pasado mes de marzo, el cual, corresponde a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, debido a que estos se entregaron de manera anticipada para respetar la veda electoral impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por los ejercicios electorales que se realizaron en el país el pasado 10 de abril y el 5 de junio.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores ha presentado aumentos de manera anual desde su implementación. Foto: Cuartoscuro

Fechas para solicitar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

La Secretaría del Bienestar, informó que el próximo periodo de incorporaciones a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores será entre el 1 y el 15 de agosto, en dicho lapso, las personas que podrán solicitar el apoyo son todas aquellas que hayan cumplido 65 años o más entre los meses de julio y agosto.

Cabe mencionar que la Secretaría del Bienestar precisó que en esta jornada también se estará recibiendo a personas rezagadas que cumplieron 65 años o más entre los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Su incorporación se llevará a cabo de forma presencial en algunos de los módulos que se instalarán en cada entidad, los cuales estarán funcionando de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Para ubicar el que te corresponde deberás dirigirte a la página gob.mx/bienestar o también puedes pedir información a través de la Línea del Bienestar (800 639 42 64).

Requisitos para solicitar la Pensión Bienestar

Para las personas adultas mayores indígenas documento que demuestre residencia en alguno de los municipios catalogados como pueblos indígenas.

Acta de nacimiento

Documento de identificación vigente que puede ser la credencial para votar.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses

Para las personas de 65 a 67 años inscritas en el Padrón de derechohabientes del ejercicio 2018, sólo se necesita estar activos en el padrón.

Teléfono de contacto

