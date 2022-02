Super Bowl y Día del Amor provocarán "fiesta restaurantera"; Canirac prevé aumento de ocupación de 40%

Este fin de semana van a coincidir dos fechas importantes para los restauranteros; el Super Bowl y el Día del Amor y la Amistad, lo cual va a generar que la ocupación en estos negocios aumente 40 por ciento, indicó Daniela Mijares, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Es la primera gran fiesta que tenemos en el año para la industria restaurantera, y no vamos a desaprovechar la oportunidad de recuperarnos después de un enero bastante complicado”, comentó Mijares durante el panel virtual El Día del Amor y la Amistad en números.

La Canirac refiere que este fin de semana esperan tener una derrama de mil 400 millones de pesos por día, lo cual da un total de 2 mil 800 millones de pesos, en donde el ticket promedio de venta es de 500 pesos por persona.

Mijares comentó que el 14 de febrero, es la primera fecha más importante del año para la industria restaurantera, y luego de que enero comenzará con pocas ventas, la coincidencia de estos dos eventos espera que empuje la reactivación del sector.

La representante de la industria dijo que, a pesar del optimismo, este año, a diferencia de los anteriores, enfrentan el reto de la inflación, la cual ha aumentado hasta 25 por ciento el costo de los platillos, sin embargo, aseguró que los restauranteros están haciendo todo lo posible por contener el alza.

“Hay personas que están dispuestas a gastar desde 300 pesos hasta los 5 mil pesos, (…) el tema de la inflación no es una buena noticia ni para la industria ni para los consumidores, desde la industria estamos haciendo todo lo posible por no trasladar de manera directa para no afectar a los consumidores”, comentó.