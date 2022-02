Super Bowl LVI: Estas son las 5 leyendas del hip-hop que estarán en el show de medio tiempo

Como cada año, este domingo tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes de año, el Super Bowl LVI, donde los Bengals de Cincinnati se enfrentarán contra los Rams de Los Angeles.

Asimismo, el próximo 13 de febrero se podrá disfrutar de uno de los espectáculos más esperados por el público, el show de medio tiempo, donde artistas como Michael Jackson, Britney Spears, Madonna, Katy Perry o The Black Eyed Peas han amenizado año con año.

Sin embargo, para esta edición las leyendas del hip-hop Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, serán los encargados de entretener a los aficionados.

Los cinco artistas que se presentarán en el Super Bowl LVI. (Foto: Especial)

¿Quiénes son estos artistas y leyendas del hip-hop?

Dr. Dre

Andre Romelle Young, el nombre real de Dr. Dre, es un reconocido rapero y productor estadounidense que inició su carrera en la década de los 80. Sin embargo, se popularizó hasta que lanzó su primer sencillo titulado “Deep Cover” junto a su amigo y colega Snoop Dogg.

Entre sus canciones más reconocidas destaca “Still D.R.E”, “The Next Episode” y “Nuthin' But A G Thang”, todas colaboraciones junto a su amigo Snoop.

Snoop Dogg

Calvin Cordozar Broadus, mejor conocido como Snoop Dogg, es uno de los raperos más reconocidos debido a su carrera y éxitos musicales. Entre las canciones más populares de esta leyenda destacan “Gin and Juice”, “Sensual Seduction”, “Vato” y “Drop it like it´s hot”.

Eminem

Marshall Bruce Mathers III, el nombre real de Eminem, es conocido por ser un rapero estadounidense que logró el éxito dentro de un género dominad por artistas de origen afroamericano.

Entre sus éxitos musicales se encuentran “Stan”, “Without me”, “Lose yourself” y “The real Slim Shady”.

Mary J. Blige

La única voz femenina para el show de medio tiempo es Mary J. Blige, una cantante de R&B que se popularizo por su gran voz. Además, es conocida por canciones como "Good Morning", "Amazing" o "Family Affair".

Kendrick Lamar

El más joven de los artistas que se presentarán este domingo es el rapero Kendrick Lamar, quien se popularizó en el 2012 y desde entonces ha trabajado también como productor y compositor. Dentro de su música predominan éxitos como "family ties", "All the stars" o "i".

PAL