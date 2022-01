HSBC México analiza participar en la compra de Banamex

Grupo Financiero HSBC no descartan analizar y participar en el proceso de venta de la franquicia de Banamex por parte del estadounidense Citi, dijo Jorge Arce, presidente del Consejo de Administración de la institución y director general del banco inglés.

Dijo que aun no tienen nada claro, que están viendo un feed-back con el banco, pero no quiere decir que vayan a participar o poner una postura de compra, pero no hay un banquero que no esté en la misma onda.

Comentó que Banamex es una franquicia muy valiosa, un banco que lleva más de 150 años, ha tenido varios dueños, entonces es una franquicia muy importante para el país, que tiene muchísimos clientes y tiene mucho valor.

“Quien quiera que lo compre va a realizar un valor, va a invertir en el país a largo plazo y yo creo que es una gran oportunidad para cualquier banco e inversionistas tratar de analizar la oportunidad o comprarlo, o funcionarlo o lo que se permita en ese momento”, manifestó.

Agregó que “nosotros, todavía no empieza el proceso, estamos viendo la posibilidad, no estoy diciendo que si o que no, nada más que dado el tamaño, dado la importancia hay que tener siempre los ojos abiertos”.

Aseguró que aun no se toma ninguna decisión sobre Banamex, que obviamente todos tienen conocimiento de la operación, de los números, lo que vale y lo que representa una oportunidad de esas, “pero no hemos analizado esto seriamente, no se ha tomado ninguna decisión”.

De hecho, reiteró que se tiene entendido que aun no inicia el proceso, que sería en la primera, “pero es una gran oportunidad para cualquiera que tome la decisión de comprarlo (Citibamamex)”.

El banco sería uno de los interesados.

Para dónde va HSBC

Jorge Arce refirió que aun con su nuevo nombramiento como presidente del Consejo de Administración del grupo financiero y el banco, HSBC seguirá sobre la misma vertiente, enforcarse en lo que se ha venido haciendo, que es una experiencia de cliente mucho más robusta en la parte digital, por lo que se seguirá invirtiendo en esa parte, en mejorar los servicios y el uso de las herramientas.

También, dijo, se seguirá creciendo en la banca mayorista, es decir, la parte de Banca de Empresas y de Banca Corporativa; además de estar enfocados en la parte de mercados para darle herramientas a los clientes en la compra y venta de divisas para cubrir sus riesgos de tasa.

Destacó que lo que se está haciendo en el grupo es invertir en todos sus negocios, que incluye las mejoras a la reestructura física de las sucursales.

“Estamos en un proceso de crecimiento e inversión, México ofrece muchas oportunidades para un banco global como HSBC, México es un país totalmente integrado a las cadenas productivas globales, totalmente integrado a la globalidad del comercio internacional y es donde opera mejor HSBC”, manifestó.

Si bien, aclaró que aún no se tiene una cantidad de inversión definida, ésta será de más de 100 millones de dólares, que fue el presupuesto que se tuvo el año pasado.

Detalló que la gran parte de los recursos se destinarán a la parte digital y tecnología informática (IT) del banco, pero también la infraestructura física.

Economía mexicana

Respecto a las perspectivas económicas del país, comentó que el año pasado se vio una mejora y repunte de la actividad económica del país, pero ya a finales del año se empezó a ver una debilidad en ciertos sectores, especialmente lo relacionado con el sector automotriz por las cadenas de suministro

Además, también no está viéndose una inversión en la construcción, especialmente en la vivienda, por lo que también aquí se siguen viendo debilidades, pero en el consumo si se fuerte, recuperándose en muchas de las industrias.

“Nos sentimos positivos de que si hay una recuperación, aunque normalmente no es una línea recta, sino vamos a ver subidas y bajas dependiendo de cada una de las industrias, pero queremos ver inversiones en sectores como la construcción, la energía, en vivienda, pero eso no se está dando y eso si es un lastre para el crecimiento económico", dijo.

