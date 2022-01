Los claroscuros de Citi, tras operar Banamex

En el sistema financiero mexicano fue un escándalo la salida de 11 directivos de Banamex que se vieron involucrados en un sistema de factoraje entre proveedores de Pemex, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la institución bancaria. Se hablaba que eran más de 160 empresas; sin embargo, todo se mantuvo en el anonimato y nunca se aclararon los motivos reales de la limpieza corporativa de la institución bancaria.



El asunto no era menor, Manuel Medina Mora (QEPD) se perfilaba para disputar el puesto que ocupaba Michael Corbat, anterior CEO de Citigroup. Sin embargo, el escándalo que envolvió el tema Oceanografía, alcanzó a ejecutivos del que era el banco más importante de México.



Recordemos que, Michael Corbat anunció el 28 de febrero de 2014, un supuesto fraude por parte de la naviera al mando de Amado Yáñez, delito que jamás se comprobó, y al contrario, salió a la luz pública acciones internas del propio Banamex que no cumplían con las políticas y los procesos que seguía Citigroup en Nueva York.



Jane Fraser, quien a partir de marzo de 2021 asumió la posición de CEO de Citi a nivel global y seguramente le han informado que en México existieron anomalías e incumplimientos de compliance de parte de directivos y ejecutivos del banco en ese tiempo, lo cual impactó negativamente en la reputación de la institución en este tema.



Desde entonces, el desenlace no ha sido nada favorable, a tal punto que justo el pasado 11 de enero, Citibanamex, que dirige Manuel Romo, anunció la venta en el país de dos unidades de negocio: banca de consumo y banca empresarial.



Inmediatamente salieron postores como el amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier Garza Calderón, “El Manitas”; así como en Banorte, de Marcos Ramírez; y el propio Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, entre otros.



Sin embargo, la venta del banco se detendrá, pues el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares que impiden el movimiento de acciones, bienes y activos hasta que no se resuelva el juicio vigente, donde se garantice el pago de 5,200 millones de dólares que Oceanografía reclama por daños y perjuicios tras el litigio de siete años en donde Banamex no ha podido comprobar el supuesto fraude.



La respuesta de Citibanamex fue a través del Departamento de Prensa con una “Nota Informativa” fechada el 21 de enero de 2022, la cual dice lo siguiente: “Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. Planearemos apelar la medida cautelar y actualmente no esperaremos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”.



Ante este enfrentamiento con el Poder Judicial ¿sería bueno saber si esta postura fue aprobada por los accionistas y el propio Consejo de Citigroup? ¿Estas notas informativas de Citibanamex pueden afectar a los accionistas e inversionistas de Nueva York y México? Por lo pronto, las acciones del banco registran una caída de 5.93% durante los últimos 5 días y van contando.

Además, de acuerdo con lo que se pudo comprobar, no subieron a la página oficial la postura que se mandó vía correo electrónico y Whatsapp. Lo que abre cuestionamientos tales como ¿sabrán en Nueva York de la estrategia que sigue el banco en México?



¿O será que entre Nueva York y México se aplican los compliance de forma diferente? Pues esto sería una mala señal de transparencia enviada a los accionistas e inversionistas del grupo. pues Citibanamex cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de José Oriol Bosh.

Total, el Poder Judicial ordenó garantizar el pago del daño sufrido para la naviera de Yáñez Osuna y parece que la tormenta apenas inicia…

¿INFLACIÒN POR DELINCUENCIA?

La semana pasada el comentaba, en este mismo espacio, que cada dìa es màs complicado para los mexicanos hacer las compras de la semana, debido a que los precios de los alimentos han aumentado de manera importante en lo que va del año y que incluso la cuesta de enero podrìa durar hasta marzo. ç

Pero revisemos, el limón aumentó 260% en un año, el jitomate ha sufrido un aumento de 48.5% de enero de 2021 a enero de 2022; el tomate se elevò en (156%), chile serrano (100%), aguacate (33%), aceite (21%) y hasta el huevo (10%).

La gente no comprende la razón por la que han ido en aumento los precios de los alimentos básicos, pero en el caso del limón, la cosecha en Michoacán resultó ser un fracaso. Es la segunda entidad que más produce este fruto, pero no pudo ser cosechado por la presiòn que ejerce el cártel Nueva Generaciòn en esas tierras, en la Central de Abasto y en los mercados, en donde la gente compra más barato, ya saben de este rumor.

Pero también basta con escuchar a los productores michoacanos quienes han denunciado que no pudieron cosechar totalmente el fruto por la presencia de la delincuencia organizada, que ya están cansados de que toman sus camiones, roban su mercancía y desaparecen a sus operadores.

Mientras, de este lado, las consecuencias de no acabar con este fenómeno ya está haciendo un hoyo en los bolsillos de los mexicanos, que cada día es más complicado conseguir a buen precio sus alimentos. ¡Uff!

Además de que los precios de las gasolinas aumentaron, el ajuste del impuesto especial a la producción y Servicios (IEPS), ubicó a los combustibles entre 21 y 25 pesos, ¡Ufff! Sin duda vivimos tiempos de mucha presión, pero insisto, no hay tormenta que dure 100 años.

POR ENGGE CHAVARRÍA

PERIODISTA

ENGGE.CHAVARRIA@GMAIL.COM

@ENGGECHAVARRIA

PAL