Banamex, Oceanografía y Lozoya

Aunque algunos han desestimado la estrategia legal de Oceanografía, no se ha dicho la última palabra en tribunales.

El viernes pasado sorprendió la decisión del TSJCDMX, que lleva Rafael Guerra, al otorgar medidas cautelares a Oceanografía, de Amado Yáñez, para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex, que aquí dirige Manuel Romo, como es la intención de Citi.

Dicho documento dicta que “(Banco Nacional de México, integrante de Grupo Financiero Banamex) se abstenga a realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal”; se trata de un juicio que viene de 2014 y sumaría un monto reclamado de hasta por cinco mil 200 millones de dólares o su equivalente en pesos.

La nota es que este fin de semana ha trascendido que Emilio Lozoya Austin estaría dispuesto a declarar contra el ex titular de Hacienda en el sexenio pasado, Luis Videgaray, por el caso Oceanografía. De acuerdo con gente cercana al ex director de Pemex, este poderoso ex funcionario habría obligado a Lozoya a intervenir a la naviera mexicana con la ayuda de la PGR, en aquel momento al mando de Jesús Murillo Karam.

Y es que, después que no pudieron asumir el control de los más de 70 barcos que tenía Oceanografía en 2014, Videgaray contaba a sus cercanos que él se encargaría de destruir a la naviera de Yáñez. El tema viene porque los acreedores ajenos a Citi Bank se opusieron a perder su patrimonio, por lo que los planes para entregarle a un empresario el control de Oceanografía se vinieron abajo, lo que incluso motivó acciones legales y judiciales para garantizar que no se vendieran los activos de la empresa.

Por su parte, la misma empresa ha declarado en ciertos momentos que, en aquel tiempo, la PGR, sin tener pruebas, ni la correspondiente orden judicial, aseguró los activos de Oceanografía; sumado a que la inhabilitación a la naviera fue solicitada sin sustento legal por el Órgano Interno de Control de Pemex, que argumentó existencia de documentación falsa, que no ha podido comprobarse en el juicio. Así las cosas y la nueva dirección que toma el caso en México y el mundo.

LA RUTA DEL DINERO

Quien entra al negocio de la patada es la plataforma virtual de servicios de corretaje inmobiliario, eXp, que en México dirige Ismael González. Recientemente anunció su debut en el campo de juego como patrocinador del Mazatlán FC, equipo de la Perla Del Pacífico. Esta alianza con Los Cañoneros impulsa el deporte y acercar los servicios de la inmobiliaria a nuevos clientes, agentes y usuarios. Y bueno, no sorprende la elección de equipo de futbol, ya que de acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Mazatlán, Roberto Arellano, esa ciudad continuará con su boom inmobiliario 10 años más, además que coincide con el primer año de eXp, con más de 750 agentes inmobiliarios en el país.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

CAR