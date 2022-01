Citibanamex apelará las medidas cautelares impuestas por caso Oceanografía

Citibanamex apelará la medida cautelar otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que obliga a Banamex abstenerse de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles.

Además de aclarar que dicho proceso no afectará los tiempos establecidos para la venta del negocio de consumo en México, intención que fue anunciada por Jane Fraser, directora Ejecutiva de Citi el 11 de enero pasado.

Esta abstención deberá respetarse en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el judicial principal de la demanda interpuesta por la empresa Oceanografía, de Armando Yáñez, en contra de Banamex por la culpabilidad que el banco adjudico a la empresa especializada en la industria petrolera de un fraude millonario en contra de Pemex en 2014

Al respecto, Citibanamex refirió que no hay bases legales legítimas para el decreto de plano de las Medidas Cautelares solicitadas por la parte actora, que es Oceanografía.

“Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. Planeamos apelar la medida cautelar y actualmente no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”, informó a través de una nota informativa.

Foto: Especial

No obstante, Jorge Betancourt, apoderado legal de Oceaongrafía, dijo en entrevista con El Heraldo de México que la venta del banco quedaría suspendida durante un plazo de 2 años que se espera que dure el juicio, a menos de que la compañía decida pagar el monto reclamado por daños y perjuicios.

De acuerdo con declaraciones de Jane Fraser la venta de su negocio minorista en México, que son la banca minorista y empresarial, en su parte de pequeñas y medianas empresas, la afore, seguros y todo su acervo cultural administrado por Fomento Citibanamex, iniciaría en la primera de este año.

Si fuera así, Banamex, que hoy en día se conoce por su nombre comercial Citibanamex, deberá garantizar ante el Juzgado el pago de las cantidades a través de cualquier medio autorizado por la Ley, hasta por un monto de cinco mil 200 millones de dólares, o su equivalente en moneda nacional.

Las Medidas Cautelares, de acuerdo con el documento, también ordena que Banamex “se abstenga de realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo tendiente a aprobar el vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos; de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo mexicano”

En 2014 Citibanamex denunció a Oceanografía por un supuesto fraude, lo que provocó que la FGR iniciara un proceso penal contra Yáñez por lavado de dinero y asociación delictuosa, afectando las finanzas de su empresa y obligándola a caer en concurso mercantil.

Sin embargo, Banamex nunca pudo probar la culpabilidad de Oceanografía y de sus directivos y por ello la compañía está reclamando el pago de esa cantidad, además de otros 2 mil millones de dólares por daño moral, mencionó Betancourt.

El supuesto fraude consistió en la presentación de cuentas por cobrar falsas por parte de Oceanografía a Banamex para apalancar créditos. Las cuentas por cobrar hacían referencia a servicios supuestamente prestados a Pemex.

Banamex inició junto a Pemex una revisión detallada del financiamiento otorgado a Oceanografía y del programa de cuentas por cobrar durante los últimos años, la cual dio como resultado que muchas de las cuentas por cobrar por medio de las cuales Oceanografía apalancó créditos ante el banco eran fraudulentas.

dhfm

Seguir leyendo:

Preció dólar: ¿Cómo cerró el peso hoy 21 de enero de 2022?

Banorte analizará la posible adquisición de Banamex

SHCP va a vigilar la venta de Banamex