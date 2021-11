Niega CRE trámite a América Móvil para generación de electricidad

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) volvió a negar trámites y permisos en materia de electricidad para empresas privadas, y en esta ocasión entre ellas se encuentra América Móvil, conglomerado de telecomunicaciones que pertenece al empresario Carlos Slim.

Durante la sesión de hoy que duró escasos minutos, el organismo regulador votó una resolución en donde niega a Radiomóvil Dipsa (razón social de América Móvil), la modificación y suspensión de las condiciones relativas al programa, inicio y terminación de obras para un permiso de generación de electricidad otorgado a la compañía en febrero de 2020.

La CRE no dio mayores detalles al respecto y el permiso no está disponible en la página del regulador, por lo que no es posible conocer más información al respecto, aunque el estatus del proyecto de generación se encuentra “en construcción”.

Al menos 25 mil empleos están detenidos en la industria de hidrocarburos

Además, otras cuatro compañías recibieron la misma respuesta de la CRE: Saferay Solar, Eólica Cerritos, y El Gritón Solar.

El regulador también votó cinco proyectos de resolución en donde niega la modificación del permiso por un permiso con carácter único de generación, a los siguientes permisionarios: Enertek, Iberdrola Energía Monterrey, Iberdrola Energía Tamazunchale, Iberdrola Energía del Golfo, e Iberdrola Energía Altamira.

Las autoridades negaron que se esté buscando una oportunidad en el ramo eléctrico.

Expertos aseguran que hay riesgo al estatizar industria de litio en México

La institución también negó un permiso de suministro calificado de Energía Eléctrica a Trafigura. En contraparte, la CRE avaló permisos de generación de Energía Eléctrica a Ingenio el Mante, Piasa Ingenio Plan de San Luis, la Sedena, y Tampico Renewable Energy.

El regulador también dio luz verde a dos trámites donde autoriza la actualización por alta en el registro de parque vehicular de los permisos de distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución a la empresa Gas Bienestar, propiedad de Pemex.

