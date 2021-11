Gas LP: Cierran 3 mil rutas de reparto

Alrededor de tres mil rutas de reparto de Gas LP se han cerrado desde que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso límites en los precios, en agosto de este año, lo que provocó la pérdida de empleo para 20 por ciento de los repartidores, afectando también a los hogares de escasos recursos, según representantes de la industria.

Beatriz Marcelino, directora de Grupo Ciita, empresa que representa y asesora a los gaseros, explicó que el cierre de esas rutas ocurrió principalmente en zonas alejadas de Morelos, Hidalgo y el Estado de México, en donde ya no era rentable para las empresas.

“Muchos repartidores nos han dicho que no pueden llegar a la sierra de Hidalgo porque ya no alcanza para el diésel, o en Morelos a colonias muy marginadas que no tienen pavimento, porque los gastos de operación son muchos y no se recuperan”, afirmó.