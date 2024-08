Además de Dilrosun, estas son todas las bajas del América para enfrentar los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2024

El América ya se prepara para disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup, pero Jardine no tiene una tarea sencilla, ya que debe encarar el encuentro contra Colorado Rapids con algunas bajas. El último jugador que se tuvo que bajar de la lista de convocados para el encuentro que se disputará este sábado en punto de las 20:00 horas fue Javairo Dilrosun, quien abandonó el último partido tras media hora de encuentro.

El técnico de Las Águilas llega a este partido no solo con la misión de ganar y avanzar a semifinales, sino que también la consigna de mantener el orgullo del fútbol mexicano por todo lo alto. Ahora, previo a que se de a conocer la alineación inicial, vamos a recordar cuáles son las bajas que tiene el conjunto de Coapa para enfrentarse a la franquicia de la MLS el fin de semana. Se tiene que mencionar que no contará con la platilla completa para este juego.

El América se enfrentará a Colorado en Cuartos de Final (X: clubamerica)

Las bajas confirmadas del América para el partido contra Colorado Rapids

El club capitalino cuenta con tres bajas confirmadas para el partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup. Como ya se comentó, Dilrosun fue el último en unirse a los jugadores que no estarán disponibles. A pesar de todavía no saber la gravedad de la lesión, reportes de TUDN indican que el neerlandés no estará disponible para el juego del 17 de agosto.

Además del jugador de Países Bajos, Jardine no contará con Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas. El primero de ellos sigue recuperándose de una pubalgia que lo tiene fuera de las canchas desde hace varios meses. Se espera que esté de vuelta para finales de agosto, pero sólo el avance en su recuperación determinará si puede volver a pisar una cancha para septiembre.

Kevin Álvarez se entrena con el equipo (X: clubamerica)

Por otro lado, Zendejas sufrió una lesión en el peroné izquierdo en el partido contra Querétaro que lo mantiene fuera de las canchas desde finales de julio. En el informe médico, el club no indicó cuanto tiempo estaría fuera, ya que se iba a someter a un tratamiento especial debido a la gravedad de la lesión. Se espera que pueda volver a los entrenamientos a finales de este mes.

Un posible regreso a las convocatorias

No todos son malas noticias para el estratega brasileño, ya que a pesar de presentarse la baja de tres jugadores, Jardine podría contar con la incorporación de Sebastián Cáceres, quien habría sufrido una aparatosa lesión en el partido de la Leagues Cup ante Atlas. Cáceres habría sido baja desde el pasado 9 de agosto, por lo que sólo se perdió un partido.