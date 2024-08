Se desata bronca en el Tigres vs New York City: este es el motivo por el que se calentaron los ánimos | VIDEO

Los octavos de final llegaron a su fin y con ellos el tener muchas reacciones tras la eliminación de la Leagues Cup. Primero fue el conato de bronca que se presentó entre Pumas y Seattle Sounders, donde los felinos provocaron empujones y encaramientos previo a escuchar el pitazo final. Ahora, en el Tigres vs New York City la escuadra mexicana fue la que volvió a provocar un conato de bronca al confirmarse que no avanzaban a la siguiente fase de la Leagues Cup.

La actividad de octavos de final presentó el encuentro entre los de UANL y los de 'La Gran Manzana'. Lo que nadie se esperaba era que una de las plantillas más fuertes de la Liga Mx terminaría siendo eliminado en la fase de los mejores 16 clubes de la Leagues Cup. Después de escuchar el final del encuentro 1-2 en favor de los de la MLS, los jugadores de Tigres se acercaron para comenzar una serie de reclamos que estuvo cerca de terminar en pelea.

El NYC venció 1-2 a Tigres en la Leagues Cup (X: newyorkcityfc)

Se armó la bronca entre Tigres y NYC

Tigres comenzó ganando el partido, pero en el segundo tiempo los de la MLS lograron revertir la situación y hacerse con una épica remontada que les dio la victoria. El gol del NYCFC llegó al minuto 65 después de aguantar los ataques felinos que hacían soñar a los de Monterrey con sacar la ventaja, una vez más. Después del gol, los de 'La Gran Manzana' hicieron tiempo en cada uno de los momentos en los que tenían oportunidad, lo que comenzó a desesperar a los de la UANL.

Cuando se escuchó el pitazo final del árbitro en el Red Bull Arena de New Jersey, los jugadores de Tigres, encabezados por André-Pierre Gignac, buscaron encarar a algunos de los jugadores del equipo neoyorquino. La frustración de los futbolistas dirigidos por Paunovic fue notoria al no poder abrir el cerro que puso Cushing en la segunda parte y el que hicieran tiempo en cada uno de los instantes posibles.

Se tiene que recordar que hay algunos videos en los que se puede ver como Nahuel Guzmán comenzó a ayudar a los camilleros para que saliera rápido uno de los jugadores lesionados del NYCFC y a conversar con el árbitro para que no se perdiera tanto tiempo en reanudar el juego cuando hay jugadores de la MLS en el suelo.

Se despiden con fracaso de la Leagues Cup

Además de Tigres, hay algunos otros clubes de la Liga MX que no avanzaron a la ronda de cuartos de final. De cinco clubes mexicanos con posibilidades de jugar cuartos de final, solo dos de ellos lograron avanzar. Pumas, Toluca, Tigres y Cruz Azul fueron las escuadras aztecas que se despidieron del torneo con un rotundo fracaso al no avanzar a los mejores 8 de la Leagues Cup.