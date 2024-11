Mauricio Sulaimán: “El Toro” Valenzuela cautivó con la “Fenandomanía” y convirtió a muchos en aficionados de los Dodgers

A 15 días de su fallecimiento, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), recordó con cariño y admiración al legendario beisbolista mexicano Fernando “El Toro” Valenzuela, quien, dijo, cautivó al mundo con la “Fenandomanía” y convirtió a muchos mexicanos en aficionados de los Dodgers de Los Ángeles.

Sulaimán destacó el impacto que tuvo Fernando Valenzuela en México y Los Ángeles, donde recordó que se paraban las actividades por completo cada vez que el beisbolista mexicano pichaba en el montículo del campo.

El mundo del béisbol rindió un homenaje a uno de sus grandes deportistas, Fernando Valenzuela. Créditos: Cuartoscuro.

El presidente del CMB también compartió que su familia tenía una relación cercana con el beisbolista, ya que su padre tuvo múltiples ocasiones para entregarle premios a Valenzuela y coincidir en diversos eventos. Sulaimán recordó los dos eventos especiales en lo que conoció al gran beisbolista mexicano. El primero de ellos, dijo, se llamó “Héroes de México” y el segundo fue al recibir el Premio Nacional del Deporte junto con el legendario beisbolista.

“Yo en lo personal tuve dos momentos muy especiales con él, porque en el 2017 hicimos un evento que se llamó “Héroes de México” y fue la única ocasión ni antes ni después estuvieron juntos Valenzuela, Chávez y Hugo Sánchez, los tres más grandes del deporte. Y el último momento con él fue durante la pandemia tuve el gran honor de recibir el Premio Nacional del Deporte el mismo año con él”, narró el presidente del CMB.

Fernando Valenzuela no está en El Salón de la Fama de la MLB

Mauricio Sulaimán consideró increíble que Fernando Valenzuela no esté en El Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol, conocida por sus siglas MLB, por una falta de números que le permitan ingresar, a pesar de que el beisbolista jugó 17 temporadas y casi todos los juegos los completaba.

“Desconozco los parámetros, pero se me hace verdaderamente increíble, no puedo entender cómo pueda no tener los números porque él jugó, me parece que 17 temporadas, casi todos los juegos él los completaba… ganó dos series mundiales, ganó el Cy Young, novato del año, juegos sin hit ni carrera, no entiendo en qué se basa el parámetro”, opinó el presidente del CMB.

Finalmente, Sulaimán evocó cómo el béisbol siempre ha sido una pasión en su familia.

“Todos los hijos fuimos peloteros desde pequeños, y nuestra pasión siempre ha sido el Rey de los Deportes”, comentó enfatizando la conexión familiar con este deporte.

