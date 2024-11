"El Toro" debe estar en El Salón de la Fama

La exestrella mexicana del beisbol, Fernando Valenzuela, cautivó con sus hazañas a la afición mexicana durante su carrera en las Grandes Ligas, sobre todo, con los Dodgers de Los Ángeles, en la década de los años 80.

De acuerdo a una encuesta realizada por QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, 85 por ciento de los entrevistados consideró que El Toro (sobrenombre que llevó con orgullo en todos los parques de beisbol de EU), debe ocupar un lugar en el recinto de los inmortales, en Cooperstown.

En la encuesta hecha a 800 personas (vía telefónica) sólo cuatro por ciento mencionó que no debe estar en el Salón de la Fama, y 11 por ciento indicó que no sabe.

Valenzuela brilló intensamente con la novena californiana (hoy campeona de la MLB), con la que ganó 173 partidos y dos Series Mundiales, y se convirtió en un ícono del deporte mexicano.

60% de los encuestados conocía a Fernando Valenzuela

Un 60 por ciento de los encuestados conocía o había oído hablar de Fernando Valenzuela, 39 por ciento no oyó hablar de él y el uno por ciento no le interesó o no sabía del tema.

El originario de Etchohuaquila, Sonora, murió el pasado 22 de octubre a los 64 años, víctima de una enfermedad terminal, en Los Ángeles, California.

Valenzuela fue tan reconocido en México que su fallecimiento causó un enorme pesar entre los aficionados, pues 80 por ciento de las personas a las que se les entrevistó –ocho de cada 10– se enteraron acerca de su muerte, y sólo 20 por ciento lo desconocía.

Finalmente, la encuesta reveló que 60 por ciento de los entrevistados sabían sobre la carrera de Fernando Valenzuela, 39 por ciento dijo que no, y uno por ciento, no le interesaba este nombre.

Cifras del "Toro" Valenzuela

63 años era la edad en que murió.

34 el número que utilizó.

3 Bates de Plata ganó

