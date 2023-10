4 ejercicios sin impacto que te ayudarán a acelerar el metabolismo después de los 40

Hay personas con algunos padecimientos de salud que no pueden realizar ejercicios fuertes o que involucren demasiado peso, especialmente quienes sufren de alguna dolencia en los huesos o incluso aquellos que son hipertensos, por eso no deben practicar deportes extremos o de alto rendimiento, ya que esto los puede poner en riesgo e de sufrir una fuerte lesión, pero no hay por qué preocuparse con anticipación, hay una serie de ejercicios especiales y de bajo impacto para las personas que quieren estar en movimiento sin poner en peligro su salud.

Los ejercicios de bajo impacto son igual de efectivos que los de alto impacto, la diferencia es que éstos son menos agresivos con el organismo, ya que disminuyen considerablemente el estrés que recibe el sistema articular y óseo a la hora de ejercitarse, especialmente las rodillas y los tobillos pero también te ayudarán a llevar una vida más sana y a elevar tu metabolismo.

Hacer ejercicio favorece a tu salud | Foto: Pexels

¿Cuáles son los ejercicios de bajo impacto ideales para realizar si quiero estar en movimiento?

Rutina de ejercicios sin impacto

Esta serie de ejercicios puedes realizarlos a diario si quieres que se acelere tu metabolismo, sin embargo, es muy importante que lo combines con una buena alimentación y buenos hábitos como dormir 8 horas, beber 2 litros de agua al día y no ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Es importante que antes de realizar cualquier tipo de ejercicio lo consultes con tu médico.

Ejercicio de brazos bajo impacto

Abre y cierra los brazos como si unas tijeras estuvieran abriendo y cerrando, levanta bien los brazos para que alcances la funcionalidad requerida. Al mismo tiempo abre tus piernas a la altura de la cadera y levanta los talones.

Estira bien los brazos hacia arriba | Foto: Instagram @julimillan79

Ejercicio de piernas bajo impacto

Abre los brazos a la altura de tu cabeza y al mismo tiempo sube una pierna hacia enfrente, lo más arriba que puedas, haz cinco repeticiones y luego realiza el mismo ejercicio pero con la otra pierna.

Levanta las rodillas hasta donde te sea posible | Foto: Instagram @julimillan79

Ejercicio para las rodillas de bajo impacto

Debes realizar la tradicional sentadilla con las piernas separadas pero al subir levantarás los talones, al hacerlo también tienes que apretar los glúteos para que se trabaje esta zona.

Realiza bien la posición de la sentadilla | Foto: Instagram @julimillan79

Esquiador

Flexiona tu rodillas y toca la punta de tu pie derecho con la mano izquierda, luego toca tu pie contrario con la otra mano, si tu elasticidad no te permite llegar hasta la punta de tu pie puedes hacerlo hasta las rodillas.



Lleva tu mano hasta donde te sea posible, si te es difícil llevarla a los pies, déjala a la rodilla | Foto: Instagram @julimillan79

¿Qué significa ejercicio sin impacto?

Hacer caminatas, andar en bicicleta, nadar o hacer yoga son ejercicios de bajo impacto, perfectos para personas mayores y para quienes no practican mucho deporte pero quieren llevar una vida saludable. A diferencia de los ejercicios de alto impacto, en los que se incluyen corridas o saltos, y todo el peso corporal recae sobre sí mismo en el momento de la caída. En los ejercicios de bajo impacto, los pies no se despegan del piso y de este modo se reduce la aparición de lesiones y además vas a acelerar tu metabolismo.

¿Cuáles son los mejores ejercicios de cardio de bajo impacto?

Hay diversos ejercicios de bajo impacto que son cardiovasculares y como lo explicamos al inicio no debes despegar los pies del piso para que de esta forma no te lesiones o alteres tu organismo. Los mejores para realizar no requieren material extra ni alguna maquina de gimnasio.

Puñetazos al aire

Subir escaleras

Natación

