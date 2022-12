Rafael Nadal chulea a la CDMX en su primera visita: “Me siento como en casa”

A pesar de ser una de las máximas leyendas del tenis y el ganador de más torneos Grand Slams de la historia de este deporte, Rafael Nadal prefiere mantenerse humilde y dar crédito a todos los que han compuesto junto a él, la última gran época de la raqueta profesional.

El jugador español, actual número dos del ranking ATP, se presenta este jueves en la Plaza de Toros México ante el noruego, Casper Ruud, que ocupa el tercer escalafón del organismo, y que busca una pequeña revancha de la pasada final del Abierto de Roland Garros donde cayó en sets corridos ante el mallorquín.

“No me corresponde decir si soy el mejor o no (de la historia), porque creo que hay tres tenistas que claramente hemos dominado la última época, con logros nunca antes hechos, para tener ese reconocimiento”, expresó Nadal. “Sobre qué criterios se deben tomar para decidir eso, la verdad es algo que no me quita el sueño. Yo disfruto del día a día”, agregó.

El jugador ibérico afirmó que se siente complacido de actuar por primera vez en la capital mexicana (Foto: Mexsports)

Cuatro veces campeón del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, el jugador ibérico afirmó que se siente complacido de actuar por primera vez en la capital mexicana y espera dar un buen espectáculo a la gente, “estar en una de las ciudades más grandes del mundo, y una de las principales que me faltaba, me da mucha ilusión. No tendré tiempo de conocerla mucho, pero he venido muchas veces a este país y me siento como en casa”.

Por su parte, Ruud manifestó su admiración por Nadal “desde niño”, y espera dar un buen encuentro ante los fans mexicanos, “por lo que he visto, son muy entusiastas. Es la primera vez que estoy acá, estoy emocionado, creo que al menos para mí es una gran experiencia, sobre todo ante mí más grande ídolo”, destacó.

El tenista español lamentó no tener a Acapulco en su calendario para 2023, pero espera regresar a México, aunque no sea en el plano profesional, “seguiré en este deporte mientras tenga salud y fortaleza, y mi cuerpo lo aguante. Tengo prioridades fuera de la cancha y quiero disfrutarlas”, finalizó.

