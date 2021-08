Con estadio lleno y en la Torre Eiffel, así presentaron a Neymar Jr. con el PSG, ¿ocurrirá lo mismo con Messi?

Este sábado se dio a conocer que el París Saint-Germain (PSG) ya ha habría confirmado a sus jugadores y trabajadores la inminente llegada del argentino Leo Messi al equipo, así lo informó este sábado el diario francés "Le Parisien", aunque adelanta que todavía faltan detalles por cerrar entre ambas partes.

"Las dos partes están de acuerdo a grandes rasgos. Solo falta sentarse para redactar los documentos", señala el rotativo en su edición digital. Mientras que "L'Équipe" había matizado horas antes que aunque los consejeros de Messi están desde hace dos días en contacto regular con el PSG, todavía no hay una propuesta formal.

Messi dará este domingo en rueda de prensa su versión sobre la no continuidad en el Barcelona, anunciada este jueves, y "Le Parisien" recalca que no ofrecerá pistas sobre su siguiente destino porque "no es el momento ni el lugar". Su salario, según ese diario, oscilará entre los 35 y los 40 millones de euros anuales. Mientras que el departamento jurídico del PSG está cerrando esos detalles, y los intercambios entre el padre del jugador y el "estado mayor" del club son "constantes", se adelanta.

La torre Eiffel se iluminará tal como ocurrió con la presentación de Neymar

"Le Parisien" se hace eco de los rumores que apuntan a que habrá una reunión este domingo, que el martes se efectuará la presentación oficial de Leonel Messi y que la Torre Eiffel, tal y como se hizo con Neymar en 2017, se iluminará en su honor, pero señala que el PSG ha desmentido este escenario "tan bien atado".

Si todo sigue adelante, Messi deberá someterse a las pruebas médicas en el hospital estadounidense de Neuilly, en la periferia de París, y ese diario calcula que su primera intervención en el campo podría tener lugar en el Parque de los Príncipes contra el Clermont Foot, un encuentro programado de momento para el 12 de septiembre.

El club, según sus fuentes, quiere que ese fichaje no comprometa la prolongación de Mbappé, para la que destaca tres factores decisivos: "la voluntad del jugador, la del PSG y las arcas del Real Madrid". El contrato del delantero francés finaliza en 2022 y por el momento Mbappé, que sostiene que quiere seguir una temporada más, se niega a prolongar, añade "Le Parisien", uno de los diarios con mejores fuentes en el equipo galo.