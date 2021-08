"Súper Leo", Barcelona se despide del astro argentino con un video al estilo Mario Bros.

Los aficionados del Barcelona aún saborean el dolor de haber perdido a Messi y el club blaugrana “homenajeó” al astro argentin de diversas maneras, una de ellas, un clip en el que emula el clásico videojuego de Nintendo Súper Mario Bros. y reemplaza la figura del personaje con la de Leo. A muchos les pareció una manera divertida de decirle adiós, pero para muchos no es lo que merecía, sino mucho más.

Hace un par de días se soltó la bomba de que la relación del Barcelona con el delantero argentino Lionel Messi no dio para más, a causa de los “obstáculos económicos y estructurales” que vive la institución. “Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club”, se dijo por comunicado.

Todo fue muy sorpresivo para la hinchada

Las negociaciones, que parecían resueltas se vinieron abajo de último momento; trascendió que Messi quería unos refuerzos que no podían llegar y las urgencias para liberar masa salarial son otras, por lo que prácticamente sería imposible traer refuerzos importantes y mantener el salario del jugador.

El crack argentino llegó el miércoles a Barcelona pendiente de los contactos entre sus asesores y los ejecutivos del club, por lo que los aficionados creyeron que La Liga arrancaría con él, pero sólo lo hizo para despedirse a medias del equipo de sus amores. Desde hace un año se sabía que Messi quería dejar el club. Lionel Messi debutó con el primer equipo del Barcelona el 16 de noviembre de 2003; en poco tiempo se volvió un referente y en la actualidad es el máximo goleador de la historia del cuadro blaugrana; levantó 35 títulos como jugador culé, incluidas cuatro Champions League.

