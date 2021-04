México y Guatemala empatan, tras segunda ronda en torneo de golf profesional en Puebla

Con una ronda por disputar, el mexicano Juan Carlos Benítez y el guatemalteco José Toledo se encuentran en lo más alto del tablero de posiciones de la segunda etapa de la Gira de Golf Profesional “III Copa Prissa presentada por Mobil” que se desarrolla el Club Campestre de Puebla.

Ambos líderes tienen un acumulado de 135 golpes, nueve bajo par. “Será una última ronda muy emocionante, con algo de presión pero seguro todos la vamos a disfrutar”, dijo el poblano Juan Carlos Benítez, quien hoy firmó tarjeta de 69 impactos y que buscará su segunda victoria en la Gira de Golf Profesional.

“Esto es golf y siempre vas a fallar, pero me voy a enfocar para mañana. Sin duda sentiré algo de presión por ser local, pero también contaré con el apoyo de mi gente que eso siempre al final es mejor”, agregó Juan Carlos Benítez de 28 años, ganador en Estrella del Mar en la temporada 2019-20.

Por su parte José Toledo con ronda de 66 y campeón la semana pasada de un torneo en su natal Guatemala comentó: “Con estos greenes hay que tener mucha paciencia y así me mantuve durante toda la ronda. Me di muchas oportunidades de birdie y de águilas y por fortuna varios cayeron, me quedo con esa sensación”.

Con un acumulado de 137 strokes, siete menos, el regiomontano Carlos Treviño se ubicó en la tercera posición del torneo que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos. “Para como me sentía en la mañana fue una buena ronda”, comentó Treviño, quien salió a disputar la segunda jornada con malestar estomacal.

El mejor amateur es el mexicano Jorge Villar quien con 142 golpes, dos menos comparte la undécima posición. La “III Copa Prissa presentada por Mobil” forma parte de la DevSeries del PGA Tour Latinoamérica.

Por Héctor Juárez

mfa