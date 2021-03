Tenis: Renata Zarazúa sucumbe en Monterrey

La mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada esta tarde en la primera ronda del Abierto GNP Seguros en Monterrey, Nuevo León. En una hora y 50 minutos de juego, la tenista de 23 años cayó en dos sets, 6-7(8) y 3-6, ante Tamara Zidansek.

Zarazúa, quien alcanzó las semifinales del Abierto Mexicano Telcel en 2020, finalizó su participación en la gira mexicana con eliminaciones en Zapopan (2R) y Monterrey (1R). Asimismo, registró su quinta derrota de la temporada, primera ante la eslovaca.

“Fue una gira bastante dura porque llegué más presionada que el año pasado. En 2020 la gente no esperaba tanto de mí, no me conocía mucho. Llegar aquí y saber que te están viendo es bastante difícil”, aseguró la originaria de la Ciudad de México.

Después de alcanzar la segunda ronda de Roland Garros en septiembre, la mexicana mantiene un balance de 14-8 (incluidas fases previas). En febrero disputó el torneo de clasificación para el Australian Open, sin embargo, no clasificó al cuadro principal.

“Sientes que vienes con una carga extra, me ha costado mucho manejarlo. Creo que me puse más presión de la que debí. Estoy muy triste por esa parte, cuando tienes tanto no puedes jugar tu mejor tenis; es algo que tengo que trabajar”, sentenció.

La número 144 del ranking viajará a Florida, donde intentará ingresar al Main Draw del WTA 1000 de Miami. Posteriormente jugará el Volvo Car Open, WTA 500 de Charleston, y finalmente representará a México ante Gran Bretaña en la Copa Billie Jean King.

Por: Emilio Pineres

