Maradona: Mavys Álvarez revela que el exfutbolista abusó de ella mientras su madre lloraba detrás de la puerta | VIDEO

A pocos días de que se cumpla un año de la muerte de Diego Armando Maradona, siguen saliendo a la luz fuertes polémicas de uno de los futbolistas más reconocidos en la historia de Argentina y el mundo. Mavys Álvarez confesó que él abusó sexualmente de ella mientras su madre lloraba detrás de la puerta de la habitación.

La cubana, que sostuvo una relación con Maradona cuando ella tenía 16 años ya había narrado con antelación que hubo toda clase de maltratos cuando estuvieron juntos. Problemas como alcoholismo e inducción a la drogadicción fueron algunos de ellos.

En entrevista para Infobae, Mavys Álvarez narró que el astro evitó que gritara tapándole la boca. Los hechos ocurrieron en La Habana, Cuba:

"Mi mamá vino a la casa donde estábamos en La Habana y no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Él abusó de mi. Me violó, eso fue lo que pasó", declaró ante las cámaras con lágrimas en los ojos y evidente dolor.

Maradona la tuvo encerrada

La cubana también relató su encierro durante más de dos meses en una vivienda de Buenos Aires, Argentina. "Hasta que regresé a Cuba, aproximadamente dos meses estuve encerrada en esa casa. No podía ir a ningún lugar", manifestó la mujer de ahora 37 años en una rueda de prensa con medios internacionales.

La semana pasada, Álvarez arribó al país para declarar en una causa por presunta trata de personas que involucra al entorno del exfutbolista y que está relacionada con esos dos meses que pasó en Argentina, entre finales del 2001 y principios del 2002.

¿Cómo empezó la relación entre Maradona y Mavys?

Álvarez conoció al exfutbolista en Cuba en 2001, cuando apenas tenía 16 años, y comenzaron un vínculo sentimental bajo el beneplácito del propio Gobierno isleño, que permitió a la joven salir del país sin mayores inconvenientes.

"En Cuba, tienes que estar casada para poder irte con una persona (extranjera) en caso de que se compruebe que es una relación legítima. En el caso mío fue todo fácil. Todo con Maradona fue muy normal. Mi familia se vio obligada (a aceptar la relación), no hubo manera", manifestó la mujer.

En noviembre del 2001, Álvarez viajó a Argentina por petición expresa de Maradona para presenciar un partido de homenaje en la Bombonera: no tenía documentación válida ni tampoco recuerda haber pasado por ningún control de seguridad.

Durante su estancia en el país, además de operarse el busto, la entonces adolescente pasó varias semanas encerrada en una vivienda de Maradona en Palermo chico, un barrio de la capital: "solamente salí tres veces", afirmó.

"Estando ahí (en la casa de Maradona) hubo muchas locuras, drogas, explotaron fuegos artificiales, se incendió una parte de la piscina, hubo que llamar a la Policía...", señaló Álvarez.

Con información de EFE

