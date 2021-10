Exnovia de Maradona se sometió a esta cirugía sin autorización de sus padres aún siendo menor de edad | VIDEO

En una extensa y profunda entrevista realizada por el canal hispano AmericaTeVé, la exnovia menor de edad de Diego Armando Maradona reveló muchas de las dolorosas situaciones que le tocaron vivir a muy temprana edad al lado del futbolista argentino.

Además, de confesar que a sus 16 años la orilló al mundo de las drogas e incluso ejerció violencia física sobre ella, Mavys Álvarez contó también cómo fue que se realizó una cirugía para aumentar el volumen de sus senos sin la autorización de sus padres.

De acuerdo con la cubana, fue El 10 quien le propuso aumentar el tamaño de su busto, para lo cual se sometió a una cirugía en Buenos Aires, Argentina, en 2001.

"Él me pidió que me lo hiciera (operación de senos), él quería ese cambio en mí, en mi inocencia y mi ingenuidad tal vez"

“Él me empezó a decir que si no quería agrandármelos, que me iba a ver mejor... quería que me operaran en Cuba, en la casa en donde estábamos, y yo le dije que no porque tenía miedo de que la operación saliera mal, que hubiera algún peligro de infección o algo. Entonces él decidió operarme en Argentina”, describió.

Sin embargo, decidió operarse y asegura que "fue muy difícil porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego".

Para viajar a Argentina le ayudaron a tramitar su pasaporte en un solo día, "fueron a mi casa a buscarme, no estaba en la casa, al día siguiente me presentó en migración, porque eso fue ya tarde, y voy a la de Matanza y me preguntan si quiero dónde lo quiero sacar si por ahí o por La Habana, de todas maneras tenía que ir a La Habana para la firma del embajador de Argentina", contó.

Fue así como se dirigió a las oficinas que le indicaron, en donde realizaron todo el tramite, "hicieron un pasaporte de urgencia", el cual se lo entregaron en un promedio de dos horas.

Destacó que viajó a Argentina sola y fue recibida por un guardaespaldas de Diego Armando, quien la llevó a un hotel donde la esperaba El 10.

Durante la entrevista, Mavys Álvarez también dejó en evidencia las licencias que se tomaba el gobierno de Fidel Castro hacia personas ricas o famosas en el año 2000.