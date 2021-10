Maradona agredía a su exnovia menor de edad; 'me subió por toda la escalera por los pelos'

Mavys Álvarez, la expareja de Diego Armando Maradona, reveló varias de las penosas situaciones que vivió a su lado, una de ellas, que el reconocido futbolista argentino no quería que estudiara.

"Tal vez le molestaba la idea de que tuviera que estar yendo a la escuela todos los días en la mañana y pasar el día en la escuela", detalló en entrevista para el programa AmericaTevé Canal 41.

Además, compartió que se sumergió en el mundo de las drogas aproximadamente unos seis meses después de cumplir los 16 años.

La expareja cubana de el 10 aseguró que su familia no sabe nada de lo que ha confesado recientemente ante los medios de comunicación, ya que en la Isla no tiene el mismo acceso a medios de comunicación.

Insistió en que su madre no aceptaba su relación con el futbolista argentino, "pero desgraciadamente hay muchas cosas que te llevan (...) mi madre nunca quiso aceptarlo, pero fue mi voluntad continuar mi relación con él".

Cabe señalar que Mavys tuvo que pedirle permiso directamente a Fidel Castro para poder viajar con Maradona a Argentina.

Por otro lado, indicó que ella se crió con su mamá, ya que su papá se fue de Cuba cuando ella tenía 10 años, además sus padres se separaron a los meses de que ella nació; sin embargo, en Cuba tiene un medio hermano, mientras que en Miami, Estados Unidos, otros cuatro medios hermanos.

Empujones y más vivió con Maradona

La exnovia menor de edad del campeón mundial de futbol en 1986, reveló que también fue agredida físicamente en varias ocasiones.

"Pasó muchas veces, en el Comodoro una vez me sacó a empujones, me empujó para adentro del carro, cuando llegamos a casa me subió por toda la escalera por los pelos", contó sin poder contener el llanto.

En otra ocasión, también fue agredida cuando ella le contestó una llamada a Claudia Villafañe, la exesposa de Maradona.

"Yo le contesté la llamada porque él siempre me decía que no estaban juntos, que estaban separados, que se estaban divorciando, cuando le di el teléfono a Diego, el lo tiró contra el piso, me dio un bofetada y me empujó contra la cama, viví ese momento y muchos más, no me dejaba ver a mi mamá", describió.