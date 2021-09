Estas son las PENOSAS cosas que Maradona le pedía hacer a su expareja Mavys Álvarez a sus 16 años | VIDEO

Mavys Álvarez, expareja sentimental de Diego Armando Maradona, abrió su corazón y luego de 20 años decidió revelar la vergüenza que sintió cuando tenía 16 años, al acompañar al argentino mientras se rehabilitaba durante su estancia en la isla de Cuba.

Álvarez confesó que no había hablado de ello por miedo a que el famoso futbolista o el mismo gobierno de Cuba actuarán en su contra; sin embargo, ya no puedo más y brindó los detalles de su relación con el 10.

De acuerdo con Mavys, ella iba caminando por una calle de Matanzas, cuando un señor se puso enfrente y le preguntó si le gustaría conocer al mismísimo Maradona.

"Yo le dije que no, que me dejara tranquila, y seguí caminando. Durante una cuadra, él siguió detrás de mí, hablándome de Maradona", contó para el programa América Tevé Canal 41.

Tras aclarar que ella no se dedicaba a la prostitución, Mavys Álvarez detalló que su primer encuentro con Maradona fue en un hotel.

"Diego se sorprendió mucho cuando me vio. No esperaba mi visita. Aparentemente, era una sorpresa que le querían dar. A mí, me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado y que necesitaban que saliera a comer para no pensar tanto en eso", destacó.