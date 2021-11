Mauricio Sulaimán pide obligar a los boxeadores a cumplir con sus suspensiones

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, solicitó este martes que se realicen documentos más contundentes para que toda la comunidad boxística en el mundo comprenda el sentido de una suspensión hacia un boxeador.

“Demos trabajar de la mano con comisiones, federaciones, matchmakers, managers, entrenadores, promotores, para recalcar el funcionamiento de estas suspensión: si ellos saben que el peleador tuvo un combate difícil, tiene una suspensión que no solo es para regresar a funciones y allí es donde se pueden originar los problemas”, expresó Sulaimán Saldívar, durante la primera sesión de la 59 Convención del Consejo Mundial de Boxeo que se realiza esta semana en el Hotel Intercontinental, de Polanco, en la Ciudad de México.

Después casos como el fallecimiento de la pugilista mexicana Jeannette Zacarías, en septiembre pasado, se encendieron las alertas: la peleadora de 18 años de edad dejó el boxeo por más de dos años y medio, pero en su regreso (en mayo de 2021) fue noqueada por Cynthia Lozano.

Aunque fue suspendida después de aquel KO, siguió en entrenamiento y preparándose para la siguiente función tuvo a finales de agosto en Montreal, Canadá donde enfrentó a la canadiense Marie-Pier Houle, donde el pleito decantó en su muerte.

“Debemos crear un documento para explicar que es una suspensión es en protección del boxeador, para que no tenga contacto de ningún tipo en ese periodo, no se trata solo de subir a una función, es también que no puede entrenar, ni hacer sparring”, externó el dirigente del organismo mundial.