Boxeadora Marilyn Badillo recibe cinturón como Campeona Minimosca

Conmovida limpiaba las lágrimas que rodaban por su mejilla, mientras recibía, de manos de Mauricio Sulaimán (presidente del Consejo Mundial de Boxeo) el Cinturón como Campeona Minimosca FECARBOX-CMB; un sueño que tanto le dijeron que se le negaría y que al por fin llegó Marilyn Badillo, a sus apenas 21 años de edad.

“Me conmueve mucho tu alegría por obtener este título, esperamos que sigas haciendo historia, eres bienvenida a la familia del Consejo Mundial de Boxeo, te lo has ganado con mucho trabajo y mucha dedicación”, le expresó Sulaimán Saldívar.

“Estoy muy contenta. No tengo palabras para explicar lo que siento de pertenecer a la familia verde y oro. Mucha gente decía que no podría ser parte del CMB y que ahora me den la oportunidad de estar aquí y que el Licenciado Mauricio Sulaimán me de mi cinturón es un sueño cumplido, pero espero que pronto nos den el de Campeona Mundial”, dijo sonriente Badillo Amaya.

“Este es el primer título general que tengo en mi vida. Esperamos que en un año tenga mi título como Ingeniera Industrial y también mi título como Campeona del Mundo. Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil: antes hasta caminábamos 10 kilómetros para llegar al gimnasio y regresar de él; ahora le agradezco a mi familia a mi mamá, a mi papá y en especial a mi hermana que dejó un poco de lado el sueño que tenemos juntas y se metió a trabajar para que pudiéramos salir adelante”, confesó Marilyn Allouet, quien ahora busca el título mundial CMB de esta división que está en manos de Yessenia ‘La Niña’ Gómez.

“Les aseguro que esta es una nueva era. Por muchos años se reprimió mucho al boxeo femenil por ideologías o prejuicios, pero en esta nueva etapa, yo quiero ser la nueva ‘Canelo’ o incluso mucho mejor”, aseguró.

Badillo forma parte además de un programa de beneficio llamado ’12 rounds por Puebla’ en el que el estado tendrá 12 meses de trabajo en Universidades, primarias, asilos, centros de rehabilitación para llevar a deportistas destacados, pero también nutriólogos, psicólogos e incluso legistas. La iniciativa se basa en cuatro estrategias: atacar el bullying escolar, la obesidad infantil, la violencia de género y promover el boxeo con funciones amateurs.

Foto: Especial

Verde y Oro

Durante la ceremonia de entrega de este título, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo anunció la suma de voluntades entre el organismo ‘Verde y Oro con la fundación qatarí ‘Save the Dream’, cuya meta es apoyar el desarrollo integral de la infancia y la juventud en el mundo, al luchar por derechos fundamentales, proteger la práctica del deporte y los valores que se adquieren mediante su práctica.

“En Las Vegas iniciamos este trabajo conjunto con una pintura mural en la que las grandes figuras del boxeo llegaban al salón del CMB, se ponían los guantes, les ponían pintura y así dejaban plasmado su mejor golpe ‘al óleo’; son 12 los campeones que dejaron su huella y la obra se subastará en Qatar para beneficio de esta fundación, entregada a cambiar vidas. Es un orgullo ser parte del Consejo Superior de ‘Save the Dream’ e informaremos lo que sucede en esta iniciativa”, agregó Sulaimán Saldívar, quien tendrá una semana de trabajo con directivos del organismo.

dhfm