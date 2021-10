CMB promueve autoexploración y solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama

Este martes, en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el WBC Cares y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se suman a concientizar en la auto exploración, la solidaridad y la esperanza para luchar contra esta enfermedad.

“El cuerpo de una mujer es un templo, es el templo que da vida. Hay que cuidarlo, venerarlo y respetarlo. Cuando una mujer falta en casa es complicado. Todas podemos ser muy solidarias en el tema cáncer es una palabra dura pero hay que hacerle frente y darle batalla”, comentó Christiane Manzur, directora del WBC Cares, quien mediante este organismo promueve iniciativas para tomar medidas preventivas contra esta enfermedad.

En conferencia de prensa, el WBC Cares reunió a destacadas mujeres en distintas áreas, como la medallista olímpica Tatiana Ortiz, la leyenda del boxeo femenil Jackie Nava o la clavadista Adriana Jiménez.

Como iconos del país tenemos la responsabilidad de concientizar a las nuevas generaciones. Nuestro cuerpo es sagrado, es una herramienta, un móvil para realizarnos y es muy importante tomar conciencia cuidarnos todos los días dejar el sedentarismo y los malos hábitos. El deporte ayuda en lo físico pero más en lo mental y espiritual”, comentó la clavadista de altura Subcampeona Mundial Jiménez.

Según la conductora Ana Patricia Ortiz, cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer de mama en el mundo, mientras en México se dan casi 25 mil nuevos casos al año y dice que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida y destacó que esta no es una enfermedad exclusiva para las mujeres, pues el año pasado murieron 58 hombres por este mal.

Para sumarse en la lucha en la prevención del cáncer de mama, la firma ‘Cleto Reyes’ creadora de implementos de box, que destaca en especial por sus guantes, creó la campaña ‘Puño ‘ que promueve el movimiento de auto exploración

“Las mujeres cargamos un gran peso, no solo físico, sino emocional de ir a revisarnos y autoexplorarnos y es más grande ese peso si no hay apoyo de nuestros más cercanos. Esta iniciativa es: ‘yo me toco y te paso el guante para que ahora te toques tú’”, agregó Christiane Manzur

Entre otros apoyos, la promotora boxística Zanfer donará mastografías a mujeres que asistan a la función que tendrá como pleito estelar el duelo entre Jackie Nava y Mariana ‘La Barby’ Juárez, a realizarse este 30 de octubre en Tijuana, Baja California.

