Cumple WBC Cares sus primeros 15 años

Este 2021, WBC Cares cumple sus primeros 15 años de existencia y para Christian Manzur, directora de WBC Cares México, la fundación tiene la responsabilidad de atender los lados más oscuros que puede tocar la sociedad.

“Es verdad que muchas familias prefieren guardar esos temas como si no pasara nada, pero WBC Cares no puede hacer eso, debemos tomar acción porque esa es nuestra responsabilidad: no quedarnos callados, en todos los temas desde presos jóvenes, mamás solteras, personas con adicciones y otros temas difíciles como el paso por enfermedades complicadas como el cáncer, donde también queremos acompañar en esta lucha y cada lucha a las personas”, comentó Manzur.