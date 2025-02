Bob Marley llega a la Cineteca completamente gratis: ¿cuándo y a qué hora se proyectará el concierto del Rey del Raggae?

A 80 años de su nacimiento, la figura de Bob Marley sigue siendo una de las más influyentes y veneradas en el mundo de la música, la cultura y el activismo social. Robert Nesta Marley, conocido en todo el mundo como Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945 en la ciudad de Nine Mile, Jamaica. A lo largo de su vida, no solo se destacó por su habilidad musical y por ser el principal embajador del reggae en el escenario internacional, sino también por convertirse en un símbolo de paz, unidad y resistencia social.

Su música transcendió fronteras, además de que sus canciones se convirtieron en himnos de esperanza y lucha para millones de personas, especialmente para aquellos en situaciones de opresión. Por ello se piensa que Marley no fue simplemente un cantante, sino el portavoz de una generación que clamaba por justicia social, por el fin de la discriminación racial y por la promoción de valores universales como la paz y el amor.

Con temas emblemáticos como "No Woman", "No Cry", "One Love", "Buffalo Soldier" y "Redemption Song", Marley no solo dejó una huella imborrable en la historia de la música, sino que también se convirtió en un embajador de la cultura rastafari, cuyos principios de paz hacia la humanidad influyeron profundamente en su vida y carrera. Es por ello que la Cineteca Nacional busca rendirle homenaje a través de una proyección completamente gratis.

La Cineteca Nacional proyectará gratis concierto de Bob Marley

Para rendirle homenaje, la Cineteca anunció que habrá una proyección especial del histórico concierto "Uprising Live!" (1981). El encuentro está pactado para el próximo viernes 21 de febrero a las 19:30 horas y debido a que se proyectará en el Foro Al Aire Libre de la Cineteca Nacional, se dio a conocer que la entrada será completamente gratuita, lo que permitirá a las y los asistentes disfrutar de una experiencia inmersiva en la que podrán revivir uno de los conciertos más emblemáticos de Bob Marley.

A partir de las 19:30 horas, el público podrá llegar y acomodarse en el foro, donde la proyección de "Uprising Live!" será acompañada por una serie de actividades paralelas que incluyen pláticas, exposiciones y la transmisión de contenido exclusivo relacionado con la vida y obra de Marley. La estación de radio Reactor 105.7 también se ha sumado a este evento, por lo que se especula que se transmitirá en vivo el audio del concierto, permitiendo que las y los oyentes de la estación puedan disfrutar de esta celebración desde la comodidad de su hogar o en las calles de la ciudad, aunque esto aún no se ha confirmado.

Este evento es solo una de las múltiples actividades que se llevarán a cabo durante el mes de febrero para conmemorar los 80 años de Bob Marley, pues además de la proyección, los organizadores prepararon una serie de actividades digitales y físicas, incluida una exposición de memorabilia en diversos puntos de la ciudad y el lanzamiento de nuevos productos en colaboración con la familia Marley y Universal Music.

La importancia del "Uprising Tour" en el mundo de la música

El "Uprising Tour" de 1980 es recordado como uno de los momentos más emblemáticos en la carrera de Bob Marley, pues a pesar de que su salud estaba ya muy afectada por el cáncer que finalmente lo llevaría a la muerte en mayo de 1981, Marley decidió continuar con la gira, demostrando su inquebrantable pasión por la música y su deseo de compartir su mensaje con el mundo.

Marley continuó de gira y haciendo presentaciones mientras su salud se deterioraba, demostrando una determinación increíble.

Fotografía: Instagram/@bobmarley

A pesar de sus condiciones de salud, éste fue una gira intensa y llena de emoción, donde el público pudo experimentar no solo la energía vibrante de Marley y su banda, sino también su conexión espiritual y su compromiso con los ideales de paz y justicia. Uno de los momentos más memorables de esta gira fue el concierto grabado en el Westfalenhalle de Dortmund, Alemania, un show que más tarde sería editado y lanzado como "Uprising Live!" en 1981.

Este material audiovisual, dirigido por Christian Wagner, captura la esencia del "Uprising Tour", con una interpretación electrizante de canciones que siguen siendo fundamentales en la historia del reggae, por lo que el concierto no solo fue una muestra del talento y carisma de Marley, sino también un testamento de su resistencia frente a la enfermedad, demostrando que su arte era más grande que cualquier desafío personal.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Bob Marley?

Bob Marley falleció el 11 de mayo de 1981 a los 36 años debido a un cáncer que había sido diagnosticado varios años antes. Específicamente, sufrió de un tipo raro de cáncer conocido como melanoma acral lentiginoso, que afecta las áreas de la piel no expuestas al sol, como las plantas de los pies o las palmas de las manos. Su muerte fue un golpe muy duro para sus seguidores y el mundo de la música, dejando un vacío en el legado cultural y social que había construido.

Fotografía: Instagram/@bobmarley

El cáncer comenzó con una pequeña mancha negra en su dedo del pie derecho, que eventualmente se extendió a otras partes de su cuerpo. A pesar de recibir tratamiento, incluidos intentos de tratamientos alternativos, el cáncer no pudo ser controlado y se propagó. Finalmente, la enfermedad afectó sus órganos vitales y murió en un hospital de Miami, Florida, tras luchar contra la enfermedad durante más de un año.