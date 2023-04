Arranca 15 edición del Gran Remate de Libros y Películas, en el Monumento a la Revolución

Enormes carpas blancas en la explanada y en las banquetas donde se ubica el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, resguardan tesoros literarios a un precio accesible, se trata de libros que, por diversos motivos no se han vendido y han permanecido en las bodegas; hay, además, discos, cine de arte y “rarezas” que no forman parte de los catálogos de las plataformas digitales.

Los precios por título oscilan entre los diez y los 150 pesos y se ofertan en los stands que conforman la 15 edición del Gran Remate de Libros y Películas, que se inauguró ayer y permanece hasta el 9 de abril.

el objetivo es el "rescate de toda la mercancía que no ha salido de los estantes y que tiene como destino la trituradora": Paloma Sáiz Tejero Foto: Daniel Ojeda

Paloma Sáiz Tejero, fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, asociación organizadora del encuentro librero junto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, explicó que el lema es “Salva un libro, no dejes que lo destruyan”, porque tiene por objetivo la promoción de la lectura y el "rescate de toda la mercancía que no ha salido de los estantes y que tiene como destino la trituradora" porque no pueden seguir almacenados ni ser donados debido a que las editoriales tendrían que pagar impuestos por ello, como si se tratara de una venta”.

Y agregó: “Tenemos que revisar toda la ley y ajustarla a una nueva visión, queremos un país de lectores y no solamente que la industria editorial pueda sobrevivir, por supuesto que queremos apoyarlos, pero también que sea una cosa más justa para todos, y eso incluye a los lectores”.

Claudia Sheinbaum dijo que se buscan cambios en la legislación a fin de incrementar los remates y donaciones Foto: Cuartoscuro

Al respecto, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explicó que se buscan cambios en la legislación para que sea posible llevar a cabo más remates y donaciones, pues consideró que “es una pena que un libro se destruya, cuando lo que se busca es una sociedad lectora, un sociedad consciente y transformadora”.

Mientras eso ocurre, los expositores celebran una nueva edición en la que esperan que, como el año pasado, registre un amplio número de visitantes y de ventas. Por ejemplo, Elizabeth Vázquez, parte de la distribuidora Grupo Sar Alejandría, consideró que tras la pandemia, el Gran Remate se percibe con otro ánimo: “Desde el año pasado nos encontramos con visitantes más amables, más sensibles, conscientes y abiertos a recomendaciones, a conversar y compartir experiencias”, contó.

Por otra parte, José, quien consideró que la literatura forma parte reciente de su vida, compartió que asiste al encuentro “no con la idea de encontrar un título específico, sino de que un libro lo encuentre a él”, un pasatiempo que comparte con sus hijos Sofía e Isaac de 7 y 10 años de edad.

Francisco Juárez, de la Librería El Triunfo, ubicada en el municipio de Ecatepec, compartió que es la primera vez que llegan a este evento y explicó que, sin duda, hay una gran expectativa, ya que desde las 11:00 de la mañana de ayer, han recibido a una gran cantidad de visitantes.

Se espera un amplo número de visitantes y de ventas Foto: Daniel Ojeda

“Nosotros somos una librería y si bien los libros no van a la trituradora, como en el caso de las editoriales, éstos se van maltratando y dañando, no sólo por el paso del tiempo, sino por el ambiente y otros factores que hacen que pierda su valor o que las personas ya no los quieran comprar, aquí todos tienen una segunda oportunidad”, dijo el librero.

Respecto al público infantil, Aarón Melo, de Librería Fábula se manifestó sorprendido “por la cantidad de niños que en las primeras horas acudieron al Gran Remate de Libros y Películas, acompañados por sus padres, pues consideró que este tipo de evento se ha convertido, cada vez más, en una actividad que involucra a toda la familia.

No habían pasado más de 30 minutos desde que Daniela de 10 años llegó con su familia al Monumento a la Revolución, cuando, junto con su hermano seleccionó Moby Dick, de Herman Melville; y Marianela, de Benito Pérez Galdós, libros, que han escuchado “son grandes historias que deben se deben leerse”.

Claudia Sheinbaum, Paola Sainz, Claudia Curiel y Paco Ignacio Taibo II durante inauguración Foto: Cuartoscuro

“Todos los niños lo dicen, pero los libros sí nos llevan a otros mundos, a mí me gusta imaginarme como un personaje más; además, me gusta venir porque podemos comprar más libros”, contó la pequeña lectora.

En cuanto a otros formatos, Sam, de Concha Records, compartió que ellos se dedican a la difusión y promoción de la cultura “desde la música”, por lo que los visitantes pueden encontrar cine de arte, discos de acetato y CD’s de todo el mundo, en 10 pesos.

A la inauguración, también acudieron Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la capital; Marina Taibo, vocera de la Brigada para Leer en Libertad; y Paco Ignacio Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

ELEMENTOS

Participan 350 sellos editoriales y 170 expositores.

Hay libros de autores clásicos como Virginia Woolf, Berthold Brecht, Fiódor Dostoyevski, William Faulkner, Goethe y Charles Perrault, por mencionar algunos.

Es posible encontrar primeras ediciones de libros de Carlos Monsiváis, Octavio Paz y José Revueltas.

Pueden encontrarse cómics, revistas, versiones de bolsillo y miniatura de diversos títulos, sobre todo de los clásicos.

Al Gran Remate de Libros y Películas acuden estudiantes, coleccionistas y público en general.

Los precios van de los 10 a los 150 pesos.

300 mil libros evitaron la trituradora en 2022.

LSN

