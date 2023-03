Celebra Horacio Franco más de cuatro décadas de virtuosismo

El flautista mexicano Horacio Franco celebra 45 años de carrera artística con un concierto especial, en el Palacio de Bellas Artes.

“Horacio Franco. 45 años haciendo música”, nombre del recital con el que también rememora la primera vez que se presentó como solista en el Conservatorio Nacional de Música, en 1978, cuando tenía sólo 14 años de edad, cuenta con un repertorio que contempla composiciones de Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Charlie Parker y Arcangelo Corelli.

En conferencia de prensa, el flautista y director de orquesta resaltó que el repertorio del concierto también contará con “música indígena mexicana y música de compositores contemporáneos” como Samuel Murillo, de quien interpreta el concierto para flauta “Llorona” acompañado de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez.

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

Además, compartió que al escenario llega con “grandes amigos" como José Suárez, organista y clavecinista; Víctor Flores, contrabajista; Asaf Kolerstein, violonchelista; Daniel Ortega, clarinetista; Enrique Nieto, percusionista; y Erika Dobosiewics, violinista.

“Desde hace 45 años yo hago música lo mejor que puedo, para mi es libertad”, expresó.

Y recordó, que, si bien ha tenido una carrera muy exitosa y productiva, no ha sido sencillo nadar a contracorriente con un instrumento como la flauta de pico, que no tiene tantas opciones de crecimiento o un repertorio amplio para interpretar. Sin embargo, manifestó que todas esas decisiones, lo han llevado a cumplir su más grande sueño, "ser músico".

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

“He hecho lo que he querido, he tocado dónde he querido o donde me han invitado, voy a seguir estudiando, y pandemias o no pandemias, celebraciones o no celebraciones, continuaré dando lo mejor de mi y tocando como la primera vez”, expresó.

“Horacio Franco. 45 años haciendo música” sucede el 12 de abril, a las 20:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes.

ELEMENTOS

Horacio Franco es hoy en día uno de los músicos mexicanos más destacados y exitosos en el mundo.

Su repertorio abarca desde la música antigua y barroca, hasta la folclórica, contemporánea y popular.

Compositores como Mario Lavista, Gabriela Ortiz, Hilda Paredes, Daniel Catán y María Granillo han escrito música para que Horacio Franco la intérprete.

Llorona”, de Samuel Murillo, se estrenó el año pasado con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes en Culiacán y luego en Estados Unidos con la New World Symphony.

Es profesor del Conservatorio Nacional de Música de México.

Entre sus objetivos, se encuentra la creación de una escuela de instrumentos barrocos.

150 conciertos ofrece anualmente.

1993 año en que fundó el ensamble vocal e instrumental Capella Barroca de México

