Horacio Franco pide apoyar la música indígena, no solo a los Tigres del Norte

“No nada más los Tigres del Norte, la música indígena”, dice Horacio Franco. El flautista, abiertamente declarado seguidor de la 4T, afirma que ahí, en el apoyo a la música de los pueblos originarios “creo que le falta al gobierno hacer algo más”.

“Su música debe estar en el gusto del público mexicano, hay que considerarla tanto o más mexicana que el mariachi o que los Tigres del Norte, que se me merecen todo el respeto y los niños jarochos, las bandas mixes, que son niños indígenas, pero que tocan música europea. Yo me estoy yendo a los orígenes, a los músicos que viven como limosneros en la Ciudad de México, a los músicos que tocan en las esquinas, a los maestros que están tocando en los Altos de Chiapas, que tocan sus instrumentos y que nadie los pela”, agrega.

Franco está retomando su actividad en la música y ha comenzado nuevamente, poco a poco, a tener una agenda de conciertos. Por lo pronto, el 22 de septiembre se presenta en una “Noche mexicana” junto al grupo de Ópera de la UDLAP, en las instalaciones de la UDLAP Jenkins Graduate School de la Ciudad de México, con un programa de música barroca y mexicana del siglo XXI.

“Mis planes poco a poco van surgiendo, tengo una invitación para hacer un concierto para New Worl Symponhy en Miami, dirigido por Michael Tilson Thomas, un gran director, eso lo voy a hacer a principios de noviembre, luego un concierto en el Auditorio Nacional con una orquesta comunitaria de niños en el programa de Tengo un sueño, de la Secretaría de Cultura”, adelantó en conferencia de prensa donde anunció su concierto con la UDLAP.

Aseguró que apoya al gobierno, pero no es cercano a él

Franco afirmó que a pesar de trabajar con instituciones del gobierno, está “muy lejos” de él. “Soy miembro de varios consejos, pero no estoy cerca de ellos, cerca del gobierno no estaré nunca porque como chairo, para mi pedirles algo va ser clavarme la espada de Damocles y firmar mi sentencia muerte y no tengo planes de morirme tan pronto, por esa razón no estoy cerca ni les pido nada, si me ofrecen bien, pero yo pedir, nunca más, jamás”.

El concierto del 22 de septiembre se llevará a cabo en las instalaciones de la UDLAP Jenkis Graduate School, que se ubican sobre avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes; se trata de una presentación a la que sólo podrán asistir unas 250 personas.

En la primera parte, Franco ejecutará las piezas Deuxiéme Suite en mi menor, op 5, para flauta y continuo y Prelude Vivement Allemande Sarabande Menuet i et Il Gavotte Rondea Gigue de Jacques Hotteterre; la Sonata Op 2, en mi menor y Preludio, Capricio, Giga y Gavotta de Vivaldi; dos chaconas de Louis Antoine Dornel y piezas de Charles Dieupart, acompañado de Daniel Ortega en el clavecín.

La segunda parte correrá a cargo del grupo Ópera UDLAP, bajo la dirección de Joaquín Cruz, quienes ejecutarán Seis poemas arcaicos de Manuel M. Ponce y La Martiniana, en las que participan las sopranos Frida Sánchez, Désidere Doilin y Victoria Morales, así como el mismo Cruz como tenor.

