Horacio Franco presume la potente diversidad cultural de México

México, dice el músico y director de orquesta Horacio Franco (CDMX, 1963), es dueño de una potente diversidad cultural, pero desgraciadamente sigue padeciendo discriminación y desigualdad. El flautista es una de los talentos que el país está mostrando al mundo en la Expo Dubái 2020: a Franco le toca actuar hoy, y el domingo próximo, con un programa que intenta mostrar una nación variada, “no sólo lo muy malo como el narcotráfico o la corrupción de la que hemos sido víctimas”.

“Voy a dar un mensaje de que México es un país con una cultura vibrante, ancestral, moderna, que en su configuración tiene una serie de cuestiones polivalentes que se tienen que conocer y que no se conocen”, agrega al teléfono, en la sala de abordaje rumbo al emirato. En sus actuaciones en Dubái, tocará una combinación de temas que incluyen música tradicional mexicana (incluida una Chacona, falsamente -dice- atribuida a los españoles); contemporánea de Daniel Catán y de él mismo, así como clásica de Bach y Vitali.

Franco está retomando “el tren de vida” que tenía antes de la pandemia, cuando “daba un promedio de 100 a 150 conciertos al año”. Aunque intentó el contacto con el público a través de Youtube, dice que nunca fue igual: “Soy un intérprete, un músico que crea un momento único e irrepetible con el público, eso lo extrañe, más que el aplauso la manera cómo llega el mensaje que quiero transmitir y se transforma la mente del público en ese momento”.

Aunque en otras ocasiones ha actuado en ferias mundiales, dice que ahora es diferente: “Más que apoyar a un gobierno en sí, a un presidente, que obviamente sí me gusta mucho cómo está llevando las cosas para una transformación, quiero que este país no sea el mismo de antes”. Desde hace 36 años que llegó de estudiar en Holanda, afirma, “me di cuenta que México era una dictadura, que vivía engañado con gobiernos que le veían la cara”. Y si alguna vez fue invitado a trabajar con ellos responde: “Siempre viví de mi trabajo, nunca estuve cerca de ningún político, a mí los políticos me apoyaban por mi trabajo no por lambisconería”.

A DETALLE

De Daniel Catán, Franco interpretará en Dubái "Encantamiento"

El programa incluye además una selección de música de diferentes pueblos

Después de su paso por el emirato, Franco ofrecerá conciertos en Veracruz y Puebla

MAAZ