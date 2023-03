Ofrecen una inmersión al mundo de Banksy en Plaza Carso

Poco se conoce sobre la identidad de Banksy, un artista británico que ha plasmado su arte a través de “stencils” o plantillas dando vida a obras icónicas que reflexionan sobre la guerra, la sociedad y la política, las cuales, pueden apreciarse en “Inside Banksy. Unauthorized Exhibition”, una experiencia que inaugura hoy en Plaza Carso y que finaliza hasta el mes de junio de este año.

Como su nombre lo dice, es una exhibición no autorizada por el artista, pero que presenta parte de su producción a través de escenografías, iluminación, música y realidad virtual.

Dividida en cinco núcleos temáticos, la experiencia comienza con una introducción en la que se observan algunos murales que creó en la escena suburbana de Londres, espacios de realidad virtual y salas inmersivas en los que se aprecian las obras más emblemáticas de la carrera del artista británico.

A través del recorrido, el espectador puede explorar las más de 80 obras del inglés que fueron seleccionadas para esta experiencia, bajo el concepto narrativo del curador Gianni Mercurio.

Algunas de los trabajos que forman parte de la exhibición son Girl With Balloon, Love Is In The Air, Kissing Coppers y Love Rat representaciones de Banksy que aluden a temas como los conflictos bélicos actuales y la descomposición social, además, el espectador puede apreciar las portadas que creó para diversas bandas como las británicas Blur y The Clash.

Dentro del recorrido, también puede verse “Gangsta Rat”, de 2004, una serigrafía original de Banksy hace alusión al estilo “underground” de los años 90 en Estados Unidos y Reino Unido, cabe mencionar que las ratas tienen una importante relevancia en su trabajo, pues están íntimamente asociadas con las calles y con el activismo político del artista.

A DETALLE

Gangsta Rat, es la única serigrafía original de Banksy que forma parte de la exhibición.

La experiencia inmersiva abarca desde los inicios del artista en Bristol, hasta su manifestación en Palestina.

Se aprecia una representación de la escultura Submerged Phone Booth.

En la sala "Be Banksy" los asistentes pueden crear su propio graffiti.

5 salas tiene la experiencia inmersiva.

220 es el precio del boleto entre semana.

250 es el costo por persona el sábado y domingo.

35 pesos es el costo extra para la sala de Realidad Virtual.

MAAZ