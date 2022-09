De la Parra y Chula The Clown estrenan espectáculo The Silence of Sound

La directora de orquesta Alondra de la Parra y la artista clown Gabriela Muñoz llevaron a cabo en la Ciudad de México el estreno mundial del espectáculo The Silence of Sound. En las dos primeras funciones de su gira por el país, las creadoras lograron lleno total y una ovación de pie de los asistentes a la sala principal del Palacio de Bellas Artes.

De la Parra y Chula the Clown encabezaron un show combinado entre música, actuación y multimedia. Cómo habían anticipado, el programa integrado por música de Brahms, Debussy, Bartók, Stravinsky, Berlioz, Sibelius, Prokofiev, Brahms y el mexicano Federico Ibarra llevó a los espectadores a través de una lección musical.

“No es ópera, no es ballet, no es clown, no puedo decir qué es", dijo la directora de orquesta mexicana cuando anunció el espectáculo.