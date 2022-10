Festival Internacional de Cine de Morelia reconoce el trabajo de Eugenio Caballero

Tras su paso por los 20 años del Festival Internacional de Cine de Morelia con cintas como “El Laberinto del Fauno”, “Roma” y ahora “Bardo, falsas crónicas de unas cuantas verdades”, se le entregó el Premio Cuervo a Eugenio Caballero como reconocimiento a su carrera y aporte a la cinematografía mexicana. Siendo el primer diseñador de producción en recibirlo.

“Parte de lo que me mueve, es ver cine no solo hacerlo, sino verlo y no hay mejor espacio para esta tarea que este festival; y agradezco que se ponga el foco a todo lo qué hay detrás de una película, porque el reflector siempre está en los directores y actores, y que ahora el FICM también visibilice esta parte, porque todos usamos nuestras herramientas para contar historias, lo agradezco mucho”, dijo Caballero.

Este premio consiste en un cheque de 120 mil pesos, cantidad con la que la marca pretende ayudar, también, al cine mexicano, ya que es un colaborador importante del festival, según detalló Daniela Michel, la directora del festival.

“Hoy damos un premio a una persona que ha enriquecido sobremanera el cine mexicano e internacional y que tiene tan buena visión sobre el cine en México, y el mundo”, dijo Michel.

Eugenio Caballero ha colaborado con importantes personajes de la industria cinematográfica

Caballero vuelve a tierras mexicanas

Caballero presentó este año en el festival la nueva cita de Alejandro González Iñárritu, “Bardo, falsas crónicas de unas cuantas verdades”, la cual inauguró la vigésima edición y con la que está feliz de regresar a México, porque la manera de filmar es totalmente distinta que en otros países.

“En México el cine se hace con puro amor, hay mucho corazón en el cine nacional y eso es algo único que sí hay una diferencia fundamental que se siente cuando uno vuelve al país a hacer cine después de realizarlo en otros lados”, detalló el diseñador de producción.

