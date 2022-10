Bardo: tres cosas que debes saber sobre la nueva película de Iñarritu

Alejandro González Iñárritu tiene 59 años, 20 los ha vivido en Estados Unidos, y esto le ha permitido tener una mezcla de emociones sobre su identidad, pero también sobre lo qué es y qué busca, poniendo en duda todo lo que tiene enfrente y lo que creía haber conocido, todo eso lo presenta en “Bardo, falsas crónicas de unas cuantas verdades” en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Estoy en un espacio creativo incierto en el que he encontrado mucho más espacio, que me da cabida a retarme, cuestionarme y burlarme de mi narrativa. Ese es mi estado en el que estoy y en el que tengo el valor de experimentar”, detalló el cineasta mexicano durante la conferencia de inauguración del festival en el Centro Cultural Universitario.

Homenaje a autores literarios

Iñárritu muestra en este largometraje de casi tres horas, toda la referencia literaria que ha obtenido en estos años, no sólo nacional, también internacional. Con referencias textuales como las escenas que hizo en el Zócalo de la CDMX, donde “Silverio Gama”, el protagonista camina y la luz refleja varias sombras. “Ese momento para mí siempre es muy Rulfo, porque no sabes si hay muertos, ese es mi homenaje a él… Evidentemente es una suma no de algo en particular, pero es como un pozole, Es este privilegio de leer la literatura mexicana, latina y mundial”, afirmó.

También citó a autores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Gabriel García Márquez. “No sólo es realismo mágico, para mí es una literatura metafísica en la que estamos acostumbrados a navegar… Es un paseo por la conciencia y la literatura”, agregó.

"Bardo" la protagoniza Daniel Giménez Cacho

FOTO: Archivo

Personaje a la medida

La cinta es protagonizada por Daniel Giménez Cacho, de 61 años, quien según narró el personaje lo entendió también, porque era él, ya que momentos antes de que el guion le llegara se sentía en un estado mental muy similar al de “Silverio”.

“Creo que me buscó por el momento en mi vida en el que estaba… Con una historia de atras y que con la edad hacemos un balance hacia atrás, como vemos el menor tiempo de lo que ya nos empieza a quedar adelante. Hicimos un trabajo de lo que nos queda, y ya era yo el personaje, no necesitamos crear nada, pude experimentar cosas que jamás había hecho y tuve mucha libertad pero también mucha confianza”, contó Giménez Cacho.

Profundizan en detalles

El largometraje también cuenta con las actuaciones de Griselda Siciliani, Ximena de la Madrid e Iker Sánchez, quienes también estuvieron presentes en la conferencia y hablaron de lo importante que era para ellos formar parte de esta historia; la cual cuenta con el diseño de producción de Eugenio Caballero, quien fascinó a Iñárritu con su trabajo casi milimétrico y neurótico por los detalles.

Para Caballero el reto estuvo en llevar toda la luz que la película necesitaba al lado más absurdo desde el lado ligero pero con mucha profundidad. “Trabajamos mucho las capas, la película está muy previsualizada, cada plano que hacíamos lo teníamos muy conversado, como era la forma, construimos pedazos de set para saber si la intuición era correcta, también decidimos usar colores saturados, porque es una cinta que suma mucho color, por eso el trabajo del vestuario con los extras era preciso”, explicó.

