Actores, deportistas, artistas o creadores, todos gritan ¡Viva México y su talento!

Ser mexicano es sinónimo de talento, trabajo duro y calidad humana. Hoy 15 de septiembre nos sentimos orgullosos de los logros de diversas personalidades en diferentes ámbitos que han llevado el nombre de México a otros lugares demostrando todo lo que tenemos como país y sociedad. Apoyemos al talento y a aquellos que están logrando el éxito y sus sueños y que nos unen como la gran nación que somos.

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU / CINEASTA

“Hay que tener miedo pero que éste no los paralice, háganlo su aliado”.

Nacido en Ciudad de México, Alejandro se ha convertido en uno de los cineastas más aclamados a nivel internacional. El director, guionista y productor demostró desde su película debut, Amores perros, que el cine mexicano tenía todo para ser de los mejores del mundo y consiguiendo su primera nominación de los premios de la Academia. A lo largo de su carrera ha ganado cuatro premios Oscar, de los cuales dos han sido como mejor director y uno como mejor película. Su reciente película, Bardo fue aclamada en el Festival de Venecia y nominada al León de Oro.

EIZA GONZÁLEZ / ACTRIZ

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era una protagonista. Y sigo adelante. Por mi gente, los mexicanos, los latinos que SIEMPRE CREEN”.

Eiza es una de las actrices latinas que están conquistando Hollywood y se ha convertido en una de las más demandadas y taquilleras (ingresando al top 10 de los actores más taquilleros en 2021 con celebridades como Margot Robbie y Samuel L. Jackson). Con proyectos como Baby driver, Ambulance, From Dusk Till Down, por nombrar algunos, ha demostrado su talento y vocación por la actuación, además de ser la próxima actriz en darle vida a la icónica María Felix, y convertirse en imagen de importantes casas de lujo como Bvlgari.

GRACIELA ITURBIDE / FOTÓGRAFA

"La fotografía me ha enseñado a mirar el mundo".

Con una trayectoria de cinco décadas la fotógrafa mexicana se ha vuelto una de las artistas más renombradas en la escena contemporánea a nivel internacional. Es reconocida y ha sido galardonado por retratar las comunidades indigenas de México con sus emblemáticos retratos en blanco y negro. Entre 1980 y 2000 Iturbide fue invitada a trabajar en Cuba, Alemania, India, Madagascar, Hungría, París y los Estados Unidos, produciendo un importante número de trabajos. Ha expuesto en el Centre Pompidou (1982), el San Francisco Museum of Modern Art (1990), el Philadelphia Museum of Art (1997), la Fundación MAPFRE, Madrid (2009), entre otros. Y a principios de este año tuvo una exhibición muy especial en la Fundación Cartier para el arte contemporáneo en París, en donde se mostraron distintas facetas de la artista, su carrera y nuevas obras.

EUGENIO DERBEZ / COMEDIANTE, ACTOR Y PRODUCTOR

“Llegar a Hollywood es un sueño hecho realidad”.

Tras alrededor de casi 30 años de carrera en México con proyectos exitosos como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y La familia Peluche, Eugenio decidió perseguir otro sueño: llegar a Hollywood. En 2011 fue invitado a una película con Adam Sandler, pero fue a finales de 2013 con el filme que protagonizó y coescribió, No se aceptan devoluciones, que logró el reconocimiento internacional. Desde ahí solo han sido éxitos para el creador como recientemente al estar en los premios Oscar al ser parte de la galardonada compo mejor película Coda.

ISAAC HERNÁNDEZ / BAILARÍN

“Es importante que los jóvenes sepan que se puede vivir una vida digna a través del arte”.

El originario de Guadalajara, Jalisco desde los ocho años de edad demostró su interés por el ballet, obteniendo becas alrededor del mundo que le permitieron formarse en esta disciplina. Hoy es el primer mexicano en obtener el importante galardón Benois de la Danse (2018), además de ser el primer bailarín del Ballet Nacional de Inglaterra. Isaac también busca impulsar las industrias creativas en México, por lo que trajo al país la producción Despertares, con el objetivo de ofrecer un espectáculo de ballet de calidad mundial con artistas internacionales para el público mexicano, así como presentar las becas Despertares Impulsa, con las cuales a través de audiciones para el Royal Ballet School de Londres busca impulsar a jóvenes a alcanzar sus sueños al igual que él lo hizo.

SALMA HAYEK / ACTRIZ, EMPRESARIA Y PRODUCTORA

“Me demostré a mí misma que si creía en algo y me decidía a hacerlo, podría lograrlo”.

Nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, la actriz es un referente de éxito y de la industria del entretenimiento siendo de las primeras en abrir paso a los latinos en esta industria a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha sido parte de importantes proyectos en México y Estados Unidos, además de ser nominada como mejor actriz en los premios Oscar, BAFTA y los Golden Globes, alcanzando notoriedad internacional. También se ha desempeñado como productora, en 2019 de la serie Monarca en Netflix, y este año a través de su propia casa productora Ventanarosa, estrenó Santa Evita, además de tener varias series y proyectos en puerta ahora detrás de cámaras.

MICHEL ROJKIND / ARQUITECTO

“Mi pasatiempo es imaginar”.

El fundador de Rojkind Arquitectos ha revolucionado la arquitectura en México con proyectos como la intervención de la Cineteca Nacional, Foro Boca del Río en Veracruz, el Museo del Chocolate Nestlé y High Park Monterrey, por nombrar algunos. Su talento ha sido reconocido a nivel internacional por sus diseños innovadores, y ha sido galardonado con el Premio Internacional de Arquitectura (2008), así como nominado para el Premio Museo Británico (2008) para los diez mejores edificios de 2007. También su visión ha sido reconocida por Architectural Record, quienes seleccionaron a su despacho como uno de los diez despachos en arquitectura de vanguardia (2005), y fue seleccionado por la prestigiada The Architectural League New York como una de sus Emerging Voices.

ALONDRA DE LA PARRA / DIRECTORA DE ORQUESTA

“Los directores de orquesta, los de futbol y los de empresas NO sirven sin su equipo. Ellos sólo dan el cómo”.

La mexicana se ha caracterizado por transmitir su pasión por la música, por lo que en 2004 fundó con 80 músicos de todo el mundo, la Orquesta Filarmónica de las Américas en Nueva York para promover a jóvenes músicos. En 2005 hizo su debut como directora huésped con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y las orquestas de Aguascalientes, Sinaloa, Puebla, Xalapa, Estado de México, la Sinfónica de Minería y la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. La embajadora cultural oficial de México también ha sido la primera directora musical de una orquesta australiana y en abril de este año la nombraron directora principal invitada de la Orquesta Sinfónica de Milán, un nuevo capítulo en su carrera. En nuestro país ha realizado grandes espectáculos y colaboraciones como Olé México y el más reciente The Silence of Sound con Chula The Clown.

SERGIO “CHECO” PÉREZ / PILOTO F1

“En la Fórmula1 eres tan bueno como tu última carrera”.

El prodigioso piloto de Guadalajara, Jalisco ha cosechado grandes éxitos en las últimas temporadas de la Fórmula 1. Su primer podio fue en Malasia en 2012 y desde entonces no ha parado. En diciembre de 2021 llegó al equipo de élite Red Bull Racing después de lograr su primera victoria de Fórmula 1 en el Gran Premio de Sakhir de 2020, convirtiéndose en el segundo mexicano después de Pedro Rodríguez en ganar un Gran Premio. El jalisciense obtuvo un segundo triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán, su primero con esta escudería y esa misma temporada consiguió cinco podios para el equipo. En 2022 logró su primera pole position en Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudita y en mayo obtuvo otra victoria emblemática al ganar el Gran Premio de Mónaco.

GUILLERMO DEL TORO / CINEASTA

“Amo a los monstruos. Me identifico con los monstruos”.

El director, productor y guionista de Guadalajara, Jalisco ha sido galardonado como mejor director y a mejor película por los premios de la Academia y como mejor director en los Golden Globes. Entre sus películas más destacadas se encuentran El laberinto del fauno, Hellboy, El Hobbit, La forma del agua y próximamente Pinocho. Su estética fantástica y oscura caracterizan su trabajo con seres de otro mundo, lo cual no sólo ha llevado a la pantalla grande, si no también en una serie de libros. El aclamado director ha sido jurado en el Festival de Cannes y fue cofundador del Festival de Cine de Guadalajara.

DONOVAN CARRILLO / PATINADOR ARTÍSTICO

“Los sueños se hacen realidad”.

Nacido en Zapopan, el joven de 22 años ya ha conseguido hacer historia en este deporte sobre hielo. A pesar de las adversidades, el patinador ha logrado llevar a nuestro país muy lejos demostrando que todo es posible. Desde hace 30 años ningún otro patinador mexicanao había clasificado para los Juegos Olímpicos, además, es el primer latinoamericano en disputar la final en unas Olimpiadas. El estilo, técnica, disciplina y pasión que tiene Donovan lo llevaron a destacar con rutinas y temas que enaltecen la cultura mexicana. Hoy también es el primer mexicano en lograr un salto cuádruple en competencia el Festival Abierto Mexicano, donde se llevó la medalla de oro.

MARIANA ZARAGOZA / MODELO, ACTRIZ Y EMPRESARIA

“Nunca me olvido de quienes estuvieron siempre conmigo”.

Originaria de Guadalajara, la modelo mexicana fue descubierta a la edad de 14 años redefiniendo el título top model mexicana, y debutando en una pasarela internacional con la importante marca Proenza Schouler, más tarde llamaría la atención de casas como Chanel, Gucci, Dior y Carolina Herrera lo que la llevó a estar en la pasarelas más importantes del mundo, además de salir en portada para grandes publicaciones de moda. Después incursionó en el terreno de la actuación en la serie Cecilia de Netflix, dando vida a la hija rebelde de Mariana Treviño, la protagonista de esta historia. Entre sus pasiones también se encuentran los zapatos y la cocina, por lo que empezó con un blog de comida, sacó un libro y ahora puso su propio restaurante, Limoneta.

BENITO SANTOS / DISEÑADOR DE MODA

“Los sueños se pueden cumplir, pero hay que trabajar muy duro y ser constantes”.

De Tepehuaje de Morelos, Jalisco, el diseñador de moda debutó en 2008, y en el 2010 consiguió el reconocimiento global con el famoso vestido rojo que usó la ex Miss Universo Ximena Navarrete al ser coronada. Es reconocido como uno de los mejores diseñadores de México lo que lo ha llevado a estar en los eventos de moda más importantes a nivel internacional como son Fashion Week Nueva York, Los Ángeles y Vancouver. Por su aportación a la industria de la moda mexicana y diseños de costura fue galardonado con el Premio Nacional de la Moda en 2014. Benito Santos ha posicionado su marca homónima como una opción llena de glamour para que las mujeres expresen su personalidad a través de sus diseños.

FRIDA ESCOBEDO / ARQUITECTA

“Es importante rodearte de gente que te cuestione, que te rete, que te enseñe cosas y de quien puedas aprender”.

De la Ciudad de México, Frida se ha posicionado como un referente en la arquitectura a nivel global. En México ha intervenido relevantes espacios patrimoniales como el Museo Eco de Mathias Goeritz y la Tallera del muralista Siqueiros. La arquitecta se ha centrado en las estructuras temporales como el Serpentine Pavilion (2018) expuesto en los jardines de Kensington en Londres, siendo la segunda mujer en estar ahí después de Zaha Hadid y la primera mexicana. Su siguiente gran proyecto cultural se trata de diseñar el nuevo pabellón del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, labor para la que fue seleccionada venciendo a grandes despachos de arquitectos.

BOSCO SODI / ARTISTA

“Las mejores obras son las que logran ser simples, serenas, humildes”.

El artista contemporáneo de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los más cotizados a nivel internacional reconocido por sus obras a gran escala, con textura y colores vivos. Sus obras han sido expuestas en Nueva York, Milán, Tokio, Barcelona y Berlín. Asimismo creó en 2014 Fundación Casa Wabi (una organización sin fines de lucro) en Puerto Escondido, Oaxaca con el fin de generar un espacio para la convivencia e intercambio de ideas entre artistas nacionales y extranjeros de diversas disciplinas y las comunidades locales. El programa funciona por invitación y la selección se basa en la calidad de su producción creativa, y en su interés por generar proyectos en beneficio o colaboración con la zona.

POR AILEDD MENDUET

Fotos: ESPECIAL, CORTESÍA, SHUTTERSTOCK Y CORTESÍA ANA HOP

MAAZ