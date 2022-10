AMLO no se conforma con 24 mil visas humanitarias para venezolanos y pedirá más a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el nuevo proceso de admisión de Estados Unidos que dará visas humanitarias a 24 mil venezolanos es “un primer paso” positivo, pero llamó al gobierno de Joe Biden a pensar en más.

¿24 mil son suficientes? -se le preguntó este viernes durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. “No, no, no, pero hay que empezar a demandar y en la medida de que se vayan otorgando y no alcancen, yo estoy seguro que el gobierno estadounidense las va a ampliar, ya todos pediríamos eso”, contestó.

¿México lo solicitaría? -sé insistió. “Sí, sí, pero que empiece a funcionar el mecanismo”, respondió. Además, el mandatario federal dijo que este programa “hay que aprovecharlo” porque ayudará mucho que los migrantes no hagan una travesía peligrosa vía terrestre desde Venezuela a EU, y a la par va a combatir el tráfico de migrantes que realizan los llamados “polleros”.

También dijo que aumentarán la ayuda a los municipios donde se concentran los migrantes (Foto: Cuartoscuro)

“Vamos a que se agote el número, las 24 mil visas temporales o permisos y vamos a ir solicitando que se entreguen más porque es una propuesta que hemos hecho siempre. Lo mejor de todo es que nadie se vea obligado a abandonar a sus pueblos, a sus familias, que tengan oportunidades de ser felices donde nacieron”, señaló.

Sobre los miles de migrantes varados venezolanos en México y retornados a este país desde EU, los cuales no califican para las nuevas acciones, López Obrador aseguró que van a garantizar su estancia con albergues, con alimentación y atención médica.

También dijo que aumentarán la ayuda a los municipios donde se concentran los migrantes, como San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, donde el presidente municipal Humberto López afirma que hay más de 10 mil. “Sí, tenemos información de ayer, me informó Francisco Garduño que se le está apoyando y a partir de ahora… se les va a ayudar más”, dijo.

Sigue leyendo:

Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 21 de octubre

AMLO y John Kerry se reunirán el 28 de octubre, hablarán de LitioMx

AMLO se lanza contra legisladores por trato “grosero” al gabinete de seguridad