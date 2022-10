AMLO se lanza contra legisladores por trato “grosero” al gabinete de seguridad

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este jueves a senadores y diputados federales por el trato que calificó “grosero” en contra de su gabinete de seguridad, y tomando las últimas cifras del INEGI sobre la alta aprobación pública hacia las Fuerzas Armadas les dijo que no les conviene votar contra el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

“No considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del gabinete de seguridad, no lo considero justo y menos cuando está de por medio sólo la politiquería, la militarización, dicen los conservadores hipócritas”, dijo.

El jefe del Ejecutivo reconoció que le molestaron las críticas que un día atrás lanzaron en el Senado legisladores de oposición, principalmente del PAN como Lilly Téllez y del llamado grupo plural como Germán Martínez Cázarez, al acusar “la militarización del país” y lanzarse contra los secretarios de la Sedena y Marina, durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

Llamó a los opositores hipócritas porque dijo que los gobiernos del PAN y el PRI fueron los que militarizaron el país y permitían masacres, lo que no sucede en este gobierno. En cambio, dijo que la inseguridad está bajando en México y eso se está percibiendo en la población.

“¿Quiénes fueron los que militarizaron al país? Ellos eran los que permitían la tortura, ellos permitían las masacres, ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente y ahora como buenos conservadores hipócritas se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad no somos lo mismo, no somos iguales”, dijo.

López Obrador reconoció que le molestaron las críticas durante la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez (Foto: Especial)

El mandatario federal presentó los datos de las encuestas del INEGI en las que se señala que al primer trimestre de 2018, el 76.8 por ciento de la población se sentía insegura, percepción que al momento ya se redujo a 64.4 por ciento, es decir, 12.4 puntos porcentuales menos.

También dijo que hay confianza de la población en las instituciones de seguridad, pues otra encuesta del INEGI demuestra que el 84.9% confía en la Marina, el 82.3% en el Ejército y 79.9% en la Guardia Nacional.

“Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional, esto es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México, por eso su enojo, pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos. El pueblo es mucha pieza.

“Y nada más por respeto no ponemos lo que piensa la gente de otros, de otras instituciones porque ya es mucho, pero hay queda eso”, concluyó.

